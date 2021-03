Mercats de Tarragona enregistra l'audiovisual 'Mercats de Dones'

Es tracta de nou capítols on la periodista Sara Sans conversa amb dones vinculades als Mercats de la ciutat

Els Mercats de Tarragona commemoren avui el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, amb la gravació del projecte 'Mercats de Dones', una sèrie audiovisual de nou capítols on la periodista Sara Sans conversa amb dones vinculades als Mercats de la ciutat. L'objectiu d'aquest projecte audiovisual, impulsat pels Mercats de Tarragona amb el suport de BASF, és posar en valor el paper històric, rellevant i imprescindible que han tingut i que encara tenen avui les dones als mercats i mercadets municipals.Entre les protagonistes de la sèrie s'ha comptat amb la participació de dones implicades en el teixit social, universitari i empresarial de la ciutat, així com amb dones representants del Mercat Central de Tarragona, el Mercat de Torreforta i els mercadets.El president dels Mercats de Tarragona, Dídac Nadal, ha destacat que «des de l'empresa pública de Mercats volem reivindicar i donar a conèixer el paper de les dones en el seu dia a dia a la societat i als mercats de la ciutat. Amb motiu del Dia Internacional de les Dones ho fem de manera assenyalada, rememorant la història i destacant la rellevant i importantíssima presència de les dones als mercats tarragonins a través de les seves vivències i experiències».Els diferents capítols han estat enregistrats al Mercat Central de Tarragona i s'aniran difonent setmanalment per les xarxes socials dels Mercats de Tarragona i l'Ajuntament de Tarragona a partir del 15 de març.