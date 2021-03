Les Tecletes guarneixen la Quinta de Sant Rafael en homenatge a diferents dones

L'acció continuarà durant tota la setmana amb motiu del Dia Internacional de la Dones

Actualitzada 08/03/2021 a les 09:31

L'associació de mares Tecletes de Tarragona ha guarnit aquest diumenge el lledoner de davant de la Quinta de Sant Rafael, al Parc de la Ciutat, amb motiu del Dia Internacional de les Dones.L'entitat ha convidat a tota la ciutadania a passar pel Parc de la Ciutat durant aquesta setmana i participar en l'acció penjant dibuixos, fotos o escrits en homenatge a qualsevol dona que admirin, sigui coneguda o anònima. L'objectiu és reivindicar i visibilitzar el paper de les dones, empoderar-les i sensibilitzar a la població per construir un món més igualitari, lliure i segur per a tothom.Durant la jornada de diumenge, diverses famílies s'han acostat al lledoner i hi han deixat nombroses creacions i paraules dedicades a mares, àvies, tietes, escriptores, professores, artistes i lluitadores per la igualtat. L'activitat s'ha portat a terme amb totes les mesures de seguretat, a l'aire lliure, amb mascareta i mantenint les distàncies entre les diferents bombolles familiars.