La tarragonina Maria Moss presenta el seu videoclip de 'Superwoman' el Dia de la Dona

Actualitzada 08/03/2021 a les 12:43

La tarragonina Maria Moss ha publicat aquest 8 de març Dia Internacional de les Dones el videoclip de la seva nova cançó que porta com a títol Superwoman. El single busca transmetre un missatge d'empoderament i positivitat.El nou treball de la tarragonina compta amb la participació del cor format per artistes internacionals: Andrea Di Giovanni Ina Shai, Heavn, Nora, Katie Waygood, Rosa Trivett, Serena, AADAE, Mónica Davis, Nora, Lucrezia Perletti i Nadjivá Shabieva.El videoclip, amb Francesc Molina a la direcció i Claudia Cobas en la direcció d'art, es va filmar a Tarragona i té com a protagonistes cinc dones que passen per diferents moments de la seva vida: són dones fortes i lluitadores. Superwoman ja es pot escoltar en totes les plataformes digitals.