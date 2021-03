L'Ajuntament de Tarragona prepara un nou model de policia integral de cara a l'abril

Castaño avança que el consistori també vol millorar els dispositius PONDUS i Vibio, i desmenteix un augment de delinqüència

Actualitzada 07/03/2021 a les 19:46

L'Ajuntament de Tarragona prepara un nou model de policia integral de cara al proper abril. El nou pla, encarat als diferents districtes de la ciutat, repetirà la coordinació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra que ja s'ha dut a terme en dispositius estrenats els darrers mesos, com el PONDUS o el Vibio. El consistori pretén que el nou pla de policia integral sigui dinàmic i les actuacions es regeixin segons les dades de cada barri.

Durant el mes d'abril Tarragona estrenarà un nou pla de policia integral. «S'està elaborant conjuntament amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra», avançava Manel Castaño. El conseller de Seguretat Ciutadana donava així per bo el model ja utilitzat en els operatius PONDUS (Ponent Dispositiu Unitari de Seguretat) i Vibio –a la Part Alta–, i associar els dos cossos policials «a cadascun dels districtes per guanyar un plus de proximitat». En aquest sentit, la setmana passada es van reunir l'alcalde Pau Ricomà, la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i les tres federacions veïnals de la ciutat: FAVT, Segle XXI i Llevant.

«La clau és la coordinació dels dos cossos per conèixer els punts més conflictius de cada zona. Les zones d'incivisme i delinqüència són dinàmics, van canviant», explicava Castaño. Així doncs, tal i com detallava el conseller de Seguretat Ciutadana, «els punts d'actuació aniran canviant segons les dades i l'estadística». Si els terminis es compleixen, a partir de la primavera a Tarragona hi haurà «policia que patrullarà a peu, i no de forma dinàmica, durant diferents hores, en diferents dies i en diferents barris, per tal que la ciutadania pugui adreçar-s'hi», segons Castaño. D'entrada, «hi haurà districtes, com Ponent», que tindran més presència del nou model de policia integral, tal i com va reconèixer el regidor d'Esquerra.

A banda de preparar un nou model de policia integral, l'Ajuntament de Tarragona també vol millorar els dispositius existents sorgits de la col·laboració de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. «Volem millorar el PONDUS i el Vibio» –posats en marxa l'octubre de 2020 i el desembre de 2019 respectivament–, segons assegurava Manel Castaño. Els dispositius han anat destinats a lluitar contra la incidència i l'incivisme, i fer més visible la presència policial de cara al veïnat. El conseller de Seguretat Ciutadana destacava que «les associacions de veïns estan contentes i demanen que ho mantinguem».

Sense augment de delictes

L'anunci del nou model integral de policia a l'abril arriba quan les queixes sobre inseguretat arribades des de diverses associacions de veïns, especialment des de Ponent i Boscos, han anat en augment les darreres setmanes. Manel Castaño defensava que el govern «ha actuat de forma eficient, sobretot en casos com les ocupacions del carrer Ferrers o al Rancho Grande».

El conseller de Seguretat Ciutadana assegurava que «les sensacions es multipliquen amb l'ús de les xarxes, que tenen un efecte crida i la gent s'escandalitza». En la mateixa línia, Castaño exposava que «no ha augmentat el nombre de delictes, sinó que, de fet amb la pandèmia les xifres han baixat, i són dades objectives». El republicà matisava els possibles orígens de les queixes: «Que hi hagi més actuació policial no vol dir que hi hagi més delictes, sinó més registres».