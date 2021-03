L'Ajuntament de Tarragona mostra el seu suport pel Dia de la Dona

El mural feminista 'Dones i empoderament' ja llueix al Passeig de les Palmeres

Actualitzada 08/03/2021 a les 16:13

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà acompanyat per la consellera de Feminismes i LGTBQ+, Carla Aguilar-Cunill i de representants dels diferents grups municipals a l'Ajuntament han llegit aquest migdia, en representació de tot el consistori, el manifest institucional del Dia de la Dona a les portes del Palau Municipal.Ricomà ha conclòs l'acte destacant «l'extraordinari paper de les dones en els moments que hem viscut i estem vivint de pandèmia» –i ha remarcat- «el compromís que hem de prendre totes les administracions per reconèixer aquestes feines feminitzades i dignificar-les».Tot seguit, l'alcalde, acompanyat també tant per la consellera de Feminismes i LGTBQ+ com per altres representants al consistori, s'ha traslladat al Passeig de les Palmeres on, amb motiu del Dia Internacional de la Dona 2021, dues artistes de l'Associació d'il·lustradores de Tarragona han pintat el mural feminista Dones i empoderament. L'acte, organitzat per la Conselleria de Feminismes i LGTBIQ+ de l'Ajuntament amb la col·laboració del Consell Municipal de les Dones, ha comptat amb la presència de les dues artistes, Gabriela Basin i Marina Barberà.El mural Dones i empoderament pretèn visibilitzar el feminisme als carrers de la ciutat i reprendre així lluites feministes que s'han donat al llarg de la història. El mural està inspirat en l'atroç represió que es va donar fa ara 46 anys a les dones treballadores d'una fàbrica de tèxtil de Nova York que marxaren pels carrers denunciant els seus baixos salaris, finalitzant amb 120 dones mortes conseqüència de les brutalitats policials. Aquest fet va provocar la fundació del primer sindicat femení.Amb motiu del Dia de la Dona, avui 8 de març, la façana del Palau Municipal s'il·luminarà de color lila.