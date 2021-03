El confinament perimetral fa créixer les rutes pel Camp de Tarragona

L'app 'Wikiloc', on es registren diferents excursions, ha crescut des que va esclatar la pandèmia

La pandèmia de la covid-19 ha obligat a replantejar moltes coses a la societat, des del model de treballar fins a les vacances. Des que va esclatar la pandèmia, la mobilitat ha estat molt reduïda per tal d'evitar la propagació del virus i això ha provocat que, en temporades com l'estiu o els caps de setmana, els habitants d'un municipi o comarca no hagin pogut sortir fora i hagin buscat altres formes d'oci a casa. Una de les conseqüències ha estat que les muntanyes i platges del Camp de Tarragona estiguin més sol·licitades del que és habitual. Aquesta tendència es pot observar clarament amb l'aplicació Wikiloc, que serveix per a registrar rutes, tant de muntanya com de ciutat, i que siguin visibles per a tots els que vulguin passejar per aquell indret.L'app gironina va passar de registrar unes 5.000 rutes mensuals al Camp de Tarragona fins al febrer del 2020, per passar al rècord de 12.000 l'agost del 2020, el primer estiu després de la pandèmia, en el qual la mobilitat encara era força reduïda i es va promocionar el turisme de proximitat. Després del confinament, l'app va registrar fins a gairebé 10.000 rutes el mes de maig, una xifra que va reduir una mica durant els mesos de juny i juliol, però sense baixar de les 8.000 rutes mensuals, xifra en les que es va mantenir fins al desembre de l'any passat.Aquests registres mostren com els habitants del Camp de Tarragona, davant la prohibició de poder viatjar i fer la mateixa vida que abans de la pandèmia, han optat, des del maig del 2020, per conèixer més a fons el territori en el qual resideix i apostar per diverses rutes de muntanya. Algunes de les més populars han estat la del Niu de l'Àliga, a Alcover, on a l'agost de l'any passat van haver d'establir un control als accessos per controlar la gran afluència de gent que s'hi acostava per aprofitar i banyar-se al riu Glorieta. Una altra ruta a l'alça ha estat la de coronar Sant Simplici, un petit turó situat a Tarragona, ben a prop de la pedrera romana del Mèdol i que compta amb diferents rutes per acabar al capdamunt del turó des d'on es pot veure Altafulla, Torredembarra i Tarragona ciutat, entre altres.Seguint els registres de rutes a Wikiloc, una altra zona que ha incrementat encara més les rutes és la zona del Pont del Diable de Tarragona, on també hi ha diversos camins que porten a aquest monument romà i que els tarragonins han aprofitat per tornar a realitzar ja sigui corrent, caminant, en bicicleta o en família. En definitiva, la covid-19 ha tornat a posar en valor les rutes del territori i a fomentar el turisme de proximitat, davant el confinament perimetral.