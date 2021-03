Calvet assegura que el projecte ferroviari per connectar el Camp de Tarragona és «el millor possible»

El conseller de Territori respon a l'alcalde de Tarragona que la informació tècnica de la Generalitat és «sòlida»

Actualitzada 08/03/2021 a les 13:27

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat que el projecte que la Generalitat ha sotmès a informació pública per connectar ferroviàriament les principals ciutats del Camp de Tarragona amb un tren-tramvia és «la millor proposta possible». Calvet ha respost així les crítiques al projecte per part de l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, que en una entrevista a l'ACN va mostrar els dubtes sobre la viabilitat real d'un projecte per al qual no s'han tingut en comptes les administracions locals. «Hi ha un consens molt important», ha assegurat el conseller, tot remarcant que la «informació tècnica» sobre les quals s'ha basat la Generalitat és «sòlida» i «quedarà avalada» pel procés d'informació pública i les al·legacions.