Mor l'advocat i polític tarragoní Albert Vallvé

Actualitzada 07/03/2021 a les 12:39

El tarragoní Albert Vallvé ha mort als 76 anys. L'advocat, militant d'Unió Democràtica de Catalunya, en fou president del comitè intercomarcal de Tarragona i va exercir com a tinent d'alcalde de l'ajuntament de Tarragona durant el govern de CiU.Va ser nomenat vicepresident de la Diputació de Tarragona l'any 1999 i va exercir com a senador per la província de Tarragona entre 1993 i 1996, en la V legislatura. Estava molt compromès amb la seva ciutat i molt implicat en el seu teixit associatiu. Fou Magí de les Timbales durant més de trenta anys, casteller dels Xiquets de Tarragona i pertanyia a la Congregació de la Puríssima Sang. Raül Font, qui va coincidir amb ell al govern tarragoní el recorda com «una persona molt viva i molt agradable de tracte». «Sempre tenia una broma, distenia les reunions polítiques i sempre troba a algun nexe d'unió dins del partit o amb altres partits o a la coalició entre Convergència i Unió», diu Raül Font. «Vam ser companys durant tres legislatures a l'Ajuntament i vaig treballar amb ell dotze anys consecutius, des del 99 fins al 2007. D'aquests, fins al 2003, vam ser tinents d'alcalde de l'Ajuntament.Érem tres aleshores, el Carles Salas, l'Albert Vallvé i jo. Abans d'exercir com a polític era un tarragoní militant, ja era Magí de les Timbales, casteller, estava molt involucrat a la Sang, va ser president del Sindicat d'Iniciatives Turístiques. També va estar a la junta del col·legi d'advocats», afegeix Font, qui reconeixia haver quedat sobtat amb la notícia de la seva mort. Entre les seves aficions en destaca el col·leccionisme d'obres d'art.Albert Vallvé i Navarro va néixer a Tarragona el 2 de desembre de 1945. Estava llicenciat en Dret i era agent de la propietat immobiliària. Va ser fundador del despatx Vallvé-Huber i vicecònsol Honorari a Tarragona del Brasil. Fou portaveu de les Comissions de Justícia, Cultura-Recerca i vicepresident de la Comissió Especial de Joventut al Senat.