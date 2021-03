Detenen dues persones a Tarragona per un robatori amb violència a l'avinguda Roma

Els Mossos han actuat durant el matí d'aquest dissabte i els han detingut per un delicte de robatori amb violència i atemptat contra els agents

Actualitzada 06/03/2021 a les 18:14

Els Mossos d'Esquadra han actuat durant el matí d'aquest dissabte per detenir a dues persones a Tarragona per un robatori amb violència.Els fets han succeït cap a les 11 del matí d'aquest dissabte quan els agents han rebut una alerta per robatori a un supermercat situat a l'avinguda Roma. Segons informen fonts oficials dels Mossos dos homes han tractat de robar productes d'alimentació del supermercat i quan el personal del local els va enxampar, van fugir empenyent amb força a les persones que van intentar aturar-los.Els agents van establir un operatiu de recerca i finalment van trobar els dos presumptes agressors al carrer Vidal i Barraquer, a l'altura de l'oficina de Tramitació del DNI. Quan els agents van arribar al lloc per detenir els presumptes lladres els dos homes es van resistir amb violència.Els agents finalment van detenir un home de 31 anys i un jove de 21, tots dos amb antecedents pels delictes de robatori amb violència i atemptat contra els agents. Es troben a l'espera de disposició judicial.