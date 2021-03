Sindicats criden a manifestar-se el 8-M a Tarragona i denuncien la «criminalització» del moviment feminista

Les dones, les més afectades per la pandèmia

«Hem donat suport a les manifestacions de l'hostaleria, oci nocturn i l'estètica, respectant totes les normes i ningú ha dit res; quan parlem de dones i feminisme sempre hi ha una criminalització, crec que el discurs de Vox està calant més del que voldríem», ha denunciat aquest divendres la secretària d'Igualtat i Polítiques Socials de la UGT de Tarragona, Mar Vázquez, en roda de premsa.En la mateixa línia, la responsable de la secretaria de les Dones de CCOO de Tarragona, Verònica Rubio, ha assegurat que seguiran lluitant per assolir la igualtat. «No silenciaran la nostra reivindicació; lluitarem pel compliment dels plans d'igualtat i perquè no es quedin en un calaix», ha dit. Les dues sindicalistes han demanat que tothom surti al carrer per commemorar i reivindicar els drets de les dones. «Farem les manifestacions dins les normes covid-19, no callarem, ens és igual el que ens diguin a les xarxes», ha completat Rubio.Els sindicats han organitzat una lectura conjunta d'un manifest dilluns vinent a les onze del matí a la plaça de la Dona Treballadora de Tarragona i després preveuen participar de l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament. També han anunciat que s'adheriran a la concentració convocada a les set de la tarda, a la plaça de la Font, per la Plataforma 8-M del Camp de Tarragona.Vázquez ha subratllat que la pandèmia ha empitjorat la situació de les dones i ha apuntat que, segons un informe de l'organització Jo No Renuncio, les dones s'han vist entre un 1% i un 3,5% més afectades pels ERTO a Catalunya que no pas els homes. Pel que fa a la destrucció dels llocs de feina, ha afectat un 15% més a les treballadores. Així mateix, la sindicalista ha assenyalat que les dones han estat les que s'han quedat a casa per tenir cura de fills i gent gran durant aquest any i que un 22% d'elles han deixat la feina o bé han demanat permisos o han reduït la jornada laboral.«Aquesta crisi té cara de dona», ha lamentat Vázquez. I ha afegit que també s'ha agreujat la violència de gènere. «A qui ens maten, ens assassinen o ens peguen és a les dones, no als homes», ha dit. Per tot plegat, des d'UGT i CCOO han defensat que seguiran treballant per aconseguir la implementació dels plans d'igualtat a les empreses, per l'elaboració de protocols contra les agressions i assetjaments sexuals i perquè la igualtat sigui «real» i «efectiva».