Les aigües residuals de Ponent són les que més traces de covid contenen

Segons dades d'Ematsa, que analitza aigues residuals, Campclar i Bonavista han tingut més positius

Els barris de Ponent de Tarragona són els que més han patit la pandèmia del coronavirus, almenys, pel que fa als contagis, segons les anàlisis de les aigües residuals de la ciutat que realitza l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (Ematsa). Els estudis es van iniciar a l'abril de l'any passat i indiquen, per Àrees Bàsiques de Salut (ABS) en quins punts de Tarragona hi ha més incidència del virus. Per traslladar-ho a xifres, seguint el model de l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua), hi ha quatre nivells, el verd –amb valors de 0 a 2,5 cg/l–, el groc –de 2,5 a 4–, el taronja –de 4 a 5– i el vermell –superior a 5 cg/l.

Com és natural, en els moments més forts de la pandèmia, com han estat els mesos d'octubre i novembre del 2020 i el gener del 2021, la incidència ha estat més important que no pas a l'estiu del 2020. Per exemple, a finals d'octubre es va arribar al valor de 5, considerat molt alt, en les aigües analitzades a l'entrada de la depuradora, al Francolí i que, per tant, estudiaven les aigües de tota la ciutat. I és que, en detall, Ematsa analitza les 7 ABS, que són: Bonavista i la Canonja; Campclar, la Floresta, Torreforta i l'Albada; Nou Eixample Sud, Barri del Port i Part Alta; la zona Arrabassada, Boscos i la Móra; Sant Pere i Sant Pau; Nou Eixample Nord i Eixample; Sant Salvador, Rodolat i els Pallaresos; i també l'entrada a la depuradora.

En les anàlisis es pot comprovar com l'ABS 1 (Bonavista i la Canonja) ha estat una de les àrees més afectades, fins al moment, per la pandèmia. En concret Bonavista que, dels 8 mesos analitzats n'ha estat 7 entre les franges taronja i vermella. Per exemple, a l'octubre va arribar al valor de 5,16 cg/l, que es va incrementar a 5,81 a principis de novembre, el valor més alt registrat en aquesta àrea. Les xifres també evidencien que a l'ABS 2 (Campclar, la Floresta, Torreforta i l'Albada) i en concret a Campclar-la Floresta han tingut números molt similars als de Bonavista, arribant a xifres vermelles i, per tant, amb molta presència de la covid-19 a finals d'agost (5,10 cg/l), a l'octubre (5,43), al novembre (5,77) i al gener (5,50) entre altres.

Cal mencionar que un dels barris que més afectat va estar durant aquest gener va ser el Nou Eixample Nord, ja que des de finals de desembre fins a principis de febrer figura en vermell en totes les mostres preses, arribant a un màxim de 6,48 cg/l. En una situació similar, però des de finals de desembre a finals de gener, està Sant Pere i Sant Pau, amb un registre màxim de 5,85 cg/l. De fet, durant el mes de gener, tots els barris van figurar en vermell en una de les anàlisis extretes, ja que se'n realitza una per setmana, però indrets com l'ABS 3 (Nou Eixample Sud, Barri del Port i Part Alta) van obtenir un resultat groc, de 3,91 cg/l, en clara descendència del virus, a finals de gener. En canvi, a l'ABS 4 (Arrabassada, Boscos, la Móra) van entrar més tard en zona vermella (5,22), a mitjan gener i només en un mostreig, el de l'11 de gener, i van estar en groc tot el mes de desembre.

Situació estabilitzada

Actualment, seguint les darreres dades analitzades, les del passat mes de febrer, no hi ha cap ABS en zona vermella, però n'hi ha tres en taronja i, la de tota la ciutat, també. Exactament, l'últim mostreig es va fer el 23 de febrer i detecta 4,71 cg/l a Torreforta i l'Albada, 4,52 al Nou Eixample Nord i 4,31 a Sant Salvador. La mitjana de tota la ciutat també és de color taronja, amb un 4,74. La resta d'àrees bàsiques es troben de color groc, per tant, es pot comprovar com la incidència va disminuint. Aquestes anàlisis es poden trobar al portal de dades obertes de l'Ajuntament (https://seu-e.cat/ca/web/tarragona/dades-obertes).