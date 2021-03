La Guàrdia Urbana de Tarragona estrena quatre vehicles

També s'han adquirit dues motocicletes de gran cilindrada amb canvi automàtic que seran adscrites a la divisió de Trànsit

Actualitzada 05/03/2021 a les 16:34

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha incorporat 4 nous vehicles al seu parc mòbil: dos turismes i dues motocicletes. Els turismes son tipus tot terreny molt versàtils tant per a zones rurals com a urbanes i es destinaran a la divisió de Seguretat Ciutadana. Per altra banda, també s'han adquirit dues motocicletes de gran cilindrada amb canvi automàtic que seran adscrites a la divisió de Trànsit. D'aquesta manera es renoven un parell de motocicletes del cos policial. El preu total dels quatre vehicles amb l'equipament policial i serigrafiats és de 71.737,41 €.