L'Arquebisbe de Tarragona planteja tenir missioners digitals a les xarxes socials

Planellas assegura que hi han d'estar presents perquè és on hi ha tota la gent

05/03/2021 a les 13:55

L'arquebisbe primat de Tarragona, Joan Planellas, planteja la necessitat que l'Església disposi de «missioners digitals» per evangelitzar des de les xarxes socials davant «l'explosió del món telemàtic amb motiu de la pandèmia».En la seva carta dominical de diumenge vinent, l'arquebisbe recorda que s'estan produint «canvis antropològics molt profunds» i que aquest últim any hi ha hagut «una explosió del món telemàtic».En aquest sentit, recull que, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), un 91% de la població catalana ha utilitzat Internet en els últims tres mesos i, d'aquesta, un 84% és usuària d'almenys una de les cinc xarxes socials més actives: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter i TikTok.A més, subratlla el prelat, durant la pandèmia s'ha incrementat un 27% el consum de dades des de tot tipus de dispositius.«Aquesta informació l'hem de combinar amb un índex força rellevant: segons el baròmetre sobre la religiositat elaborat per la Generalitat, només un 12,2% de la població participa habitualment en celebracions religioses de qualsevol creença o confessió. Amb aquestes dades podem formular la pregunta: On és la humanitat?», addueix Planellas.Ell mateix respon: «La humanitat és ara a la xarxa. O dit d'una altra manera, les xarxes socials són lloc d'evangelització preferent perquè hi és tothom. No podem plantejar-ho com una opció. Ja no és possible. Hem de ser-hi, perquè les xarxes són llocs d'evangelització i és necessari que el nostre testimoniatge hi estigui present».Segons l'arquebisbe tarragoní, «vivim en un món que canvia i evoluciona constantment. I aquesta evolució s'ha accelerat en poc més de quaranta anys. No es pot esperar a veure cap a on van les coses».També recorda que «els confinaments i les limitacions socials al fet que ens ha portat la pandèmia, ens ha obligat a traslladar al món digital una part important de les activitats pastorals, litúrgiques i catequètiques», i proposa «fer un discerniment profund sobre l'evangelització digital per poder posar aquesta tecnologia al servei de l'Evangeli de Jesús».Però al mateix temps adverteix que han de reflexionar sobre com «allunyar-nos del que a les xarxes es converteix en escombraries i ens priva de pensar per nosaltres mateixos».«No sé si estem bastant convençuts o suficientment preparats, però alguna cosa hem de fer per convertir-nos en missioners digitals i pensar en una pastoral digital», assenyala monsenyor Planellas, que destaca que «a les xarxes hi viu molta gent» que no es troba amb Déu, «que té la sensibilitat adormida i que es comporta sovint com a ovella sense pastor».«Aquesta nova cultura de la comunicació necessita una paraula digital, un pensament digital i, tal vegada, un viure en digital», conclou l'arquebisbe, que demana trobar l'aplicació que tradueixi el missatge de l'Església en format digital.