L'Ajuntament de Tarragona comença a estudiar l'actuació a Ca la Garsa, al call jueu

Actualitzada 05/03/2021 a les 07:44

L'Ajuntament de Tarragona ha començat a estudiar l'actuació sobre Ca la Garsa, al call jueu, situat a la Part Alta. L'edifici històric, que en el passat podria haver estat la sinagoga de la ciutat, porta des d'inicis d'agost de l'any 2018 aïllat amb una tanca d'obra i el seu estat és delicat. Si més no, des del consistori avisen que una hipotètica intervenció «no serà immediata», tal i com expressava Hermán Pinedo. El conseller de Patrimoni explicava en declaracions al Diari Més que de moment estan «treballant en què i com s'ha de fer». Fa temps que el consistori vol intervenir a Ca la Garsa –de fet, era un dels objectiu de mandat de Pinedo–, però «el problema és que fins ara no hem tingut pressupost».Fins ara, l'Ajuntament s'havia trobat amb diverses traves a l'hora de poder actuar a l'edifici del call jueu tarragoní. «Ara per ara, estem mirant què podem fer i quina capacitat de gestió tenim com a govern», relatava Hermán Pinedo. El conseller de Patrimoni posava sobre la taula dos criteris a l'hora d'intervenir en elements patrimonials de la ciutat. El regidor d'En Comú Podem detallava que la premissa més important és la seguretat de les persones i, en aquest sentit, «quan vam entrar al govern vam haver de tancar l'Amfiteatre, que a l'abril i maig de 2019 havien visitat 60.000 persones ». El segon criteri, aquest més estretament vinculat amb la inacció a Ca la Garsa fins ara, és que el patrimoni romà preval per sobre la resta, segons justificava Pinedo: «El conjunt arqueològic de Tàrraco és el que ens fa Patrimoni de la Humanitat».A partir d'ara, el consistori haurà de decidir com actuar a Ca la Garsa. «En vull garantir la conservació. La meva il·lusió és posar en valor el barri jueu de Tarragona tot arreglant-lo i museïtzant-lo per tal que sigui un espai òptim per explicar la ciutat medieval», deia Pinedo.