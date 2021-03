L'AEQT projecta el futur en la millora de la seguretat i la sostenibilitat

L'associació d'empreses químiques reafirma el compromís amb l'hidrogen verd i reclama el desbloqueig de les xarxes tancades

Actualitzada 04/03/2021 a les 21:08

L'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) s'ha marcat com a prioritat la millora de la seguretat i la sostenibilitat. A més, l'entitat vol donar impuls a la competitivitat i la innovació nascuda del talent local, aconseguint així un major arrelament al Camp de Tarragona. Conceptes com la transparència i el diàleg amb els actors de l'entorn també seran clau. L'entitat va presentar ahir el seu nou pla estratègic, que entra en vigor aquest 2021 i tindrà vigència fins al 2023. L'AEQT, amb el pla estratègic presentat ahir i que durarà fins al 2023, centrarà els esforços a garantir la viabilitat de la indústria en un futur, reafirmant el compromís amb l'aposta per l'hidrogen verd. A més, l'associació va reclamar que es desbloquegi el projecte de les xarxes tancades.

Amb el nou pla estratègic, l'AEQT ja ha marcat les seves línies mestres pels propers dos anys. El pla permetrà estar «més oberts i connectats que mai amb l'entorn», segons Rubén Folgado. El president va detallar que es van fer més de 200 reunions amb actors del territori per aconseguir un pla marcat per la seguretat, sostenibilitat, competitivitat, innovació, territori, societat, comunicació i transparència.

En matèria de seguretat, l'AEQT ha prioritzat tenir «uns estàndards comuns en totes les empreses, fent servir models existents i exigint més enllà del que demana la legislació», en paraules d'Ignasi Cañagueral. El vicepresident de l'associació també posava l'accent en «fer la transició energètica per reduir la petjada ecològica». En aquest sentit, Cañagueral demostrava que l'AEQT s'adheria a diverses institucions i entitats tarragonines en l'aposta per la vall de l'hidrogen verd: «És el nou vector que marcarà la diferència i, com a sector i com a territori, tenim una gran oportunitat».

El vicepresident recalcava que «és urgent disposar d'un model elèctric sostenible, competitiu i viable». Si més no, el projecte de l'hidrogen verd és molt recent, tal i com admetia Rubén Folgado: «Fa sis mesos ni les mateixes indústries en parlàvem». El president de l'AEQT assegurava que la concreció de projectes en aquest àmbit encara és «molt incipient». Folgado defensava la celeritat amb la qual s'ha aconseguit impulsar la vall de l'hidrogen verd a Tarragona: «Altres regions d'Europa han estat dos anys treballant-hi, però nosaltres en qüestió de dos o tres mesos hem estat capaços de posar d'acord tots els elements del territori».

Una nova comissió

L'AEQT va anunciar també ahir la creació d'una nova comissió d'innovació i tecnologia. La presidirà José Manuel Segura, l'altre vicepresident de l'entitat. Segura lamentava que «no som conscients del potencial que té el territori», tot fent referència a la URV, l'ICIQ o l'Eurecat. En aquest sentit, l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona vol teixir «cooperació entre empreses per tal de tenir eines adequades per millorar la comunicació o la logística», segons José Manuel Segura. El vicepresident de l'AEQT també va desgranar la voluntat de reivindicar-se com «una eina important per desenvolupar el teixit comercial del Camp de Tarragona». A més, Segura va anunciar el reforç de l'aposta per retenir el talent local: «Hem de motivar-los i fer-los veure el potencial de la indústria química». Així, es crearà una borsa de feina.

D'altra banda, des de l'AEQT van explicar que «una de les prioritats és tancar temes de plans estratègics endarrerits i que són fonamentals», segons Folgado. El president feia referència al projecte de xarxes tancades, pendent des del juny de 2019 de ser aprovat pel govern espanyol, que ha de permetre a les empreses compartir les xarxes elèctriques en favor de la competitivitat. «Seguirem insistint i demanant la igualtat de normatives amb la resta d'Europa, necessària per atreure inversions i desplegar la tecnologia de l'hidrogen verd i les renovables», avisava Folgado.