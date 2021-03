El MNAT incorpora un vídeo que reivindica el mite de Medusa i la seva 'obra' al Cap de Creus

El mite

La representació de Medusa era habitual en el món romà com a símbol de protecció. Per alguna raó va ser molt popular a Tàrraco, ja que s'han trobat diversos elements i objectes amb la seva imatge. «És en representacions militars com ara escuts, però també en entorns domèstics», indica Mònica Borrell, directora del MNAT. De fet, el mosaic decoratiu trobat en el paviment d'una domus amb la imatge de Medusa és des de fa anys la icona del mateix museu.En el vídeo, Abelló explica que el darrer estiu, passejant pel Cap de Creus va veure molts elements petrificats, «gairebé escultures», que li van recordar animals, éssers mitològics o persones. «Vaig pensar que tot això havia de ser obra d'un escultor. I en anar al MNAT i veure la representació de Medusa vaig creure que tot el que havia vist al Cap de Creus eren les seves obres 2.000 anys després», afirma.Borrell apunta que l'obra d'Abelló permet «redescobrir la col·lecció» i fer-hi una mirada diferent, i defensa que obres contemporànies dialoguin amb el patrimoni. «És una provocació en el bon sentit de la paraula. És interessant gratar en aquestes històries perquè no tot se cenyeix a dates i fets polítics. Quan mirem el passat moltes vegades ens mirem a nosaltres mateixos», sosté la directora.Segons la mitologia grega, Medusa era originàriament una dona humana, de la qual Posidó se'n va enamorar i la va violar en un temple dedicat a la deessa Atena. Quan aquesta va descobrir la profanació que havia sofert el seu temple, va convertir Medusa en un monstre, amb serps com a cabell i que petrificava tothom que la mirava.Després de quedar embarassada per la violació de Posidó, l'heroi Perseu li va tallar el cap i el va acabar entregant a Atena, que el va posar al seu escut com a element de protecció perquè conservava el seu poder petrificador.