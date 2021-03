Cada centre de la URV decidirà quines assignatures es tornaran a impartir de manera presencial

El Procicat permet recuperar el 30% de la presencialitat a les universitats a partir del proper 8 de març

Actualitzada 05/03/2021 a les 14:24

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha informat que seran els propis centres qui decidiran quines assignatures es tornaran a impartir de manera presencial arran de les noves mesures que ha aprovat el Procicat i que permeten un 30% de presencialitat a partir del proper 8 de març.



La rectora de la URV, María José Figueras, ja ha convocat els degans i deganes, directors i directores d'escoles universitàries i responsables d'ensenyaments per acordar com articular les noves indicacions de la Generalitat.Davant de la situació de pandèmia, les universitats catalanes apliquen aquest curs 2020-2021 un model híbrid de docència que es va adaptant en funció de l'evolució de la situació sanitària. El curs es va iniciar amb una activitat acadèmica amb una presencialitat restringida condicionada per l'aplicació del distanciament obligatori a les aules, en els passadissos i als espais comuns. L'escenari va canviar el 15 d'octubre de 2020 quan l'empitjorament de la situació va limitar l'activitat presencial únicament a les pràctiques i les avaluacions programades en aquesta modalitat. Fa un mes, la presencialitat restringida es va començar a recuperar parcialment per oferir classes teòriques limitades per als alumnes de primer curs.L'activitat presencial als campus universitaris es realitzarà seguint les mesures de protecció i organitzatives per evitar la generació de riscos en la propagació de la infecció de la covid-19 establertes en el Pla sectorial d'universitats aprovat pel Procicat i en els plans de contingència específics de cada universitat.