Tarragona estudia la possibilitat de prohibir fumar a les platges

L'Ajuntament observa la implantació d'aquesta mesura en altres municipis i valora aplicar-la de cara els pròxims anys

Actualitzada 03/03/2021 a les 20:44

L'Ajuntament de Tarragona estudia la possibilitat de prohibir fumar a les seves platges. Es tracta d'una mesura que han aplicat diversos municipis, un dels últims en anunciar-ho ha estat Barcelona, i des del consistori observaran aquesta implantació i valoraran si segueixen l'exemple o no. En cap cas aquesta restricció s'aplicarà aquest estiu, sinó que és una opció de cara, com a mínim, a l'any vinent.

El regidor de Territori de l'executiu municipal, Xavi Puig, explica que l'aplicació d'aquesta mesura no seria generalitzada, és a dir, que es començaria per alguna platja en concret. Per una banda, celebra que la prohibició de fumar tindria com a avantatge que «generes un espai lliure de fum». No obstant això, també assenyala que té punts en contra, i és que amb aquesta mesura «restringeixes molt la llibertat de les persones en un espai públic i obert».

Per altra banda, Puig reconeix que el fet de prohibir fumar cigarretes a les platges comportaria una important reducció de les burilles que acaben al mar o a la sorra. Sobre això, però, l'edil creu que «aquesta reducció no hauria de venir perquè prohibim aquesta activitat, sinó perquè la gent ha d'estar conscienciada que cal actuar correctament i cívicament».

Actualment són quatre els municipis catalans en els quals està prohibit el consum de tabac a la sorra. L'Escala, Sant Feliu de Guíxols, Lloret de Mar i el Masnou. Per la seva banda, Barcelona prohibirà fumar en quatre de les deu platges en el que serà una prova pilot que s'implantarà aquest estiu. La mesura té un doble objectiu: d'una banda, reduir les burilles que acaben al mar i protegir així el medi ambient i, de l'altra, caminar cap a unes platges sense fum per preservar la salut dels usuaris. Per això, l'Ajuntament de Barcelona va remarcar que la restricció pretén conscienciar i sensibilitzar sobre l'impacte del tabaquisme i va admetre que no podrà sancionar directament les persones que fumin en aquestes platges. Amb tot, el consistori sí que podrà recórrer a agents de la Guàrdia Urbana perquè donin indicacions als fumadors per fer-los complir la normativa. En cas d'incompliment tot i les indicacions del cos de seguretat, sí que es podria multar el fumador, però el motiu seria desacatament a l'autoritat.