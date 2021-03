Tarragona acollirà la prova pilot del projecte Passaport Edunauta

Actualitzada 04/03/2021 a les 09:19

La prova pilot del projecte Passaport Edunauta, en el qual participa activament l'Ajuntament de Tarragona a través de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET), es va presentar ahir. Aquest projecte fomenta i fa visible la participació dels infants en activitats extracurriculars obertes, dins i fora l'escola, per ampliar la igualtat d'oportunitats educatives.Passaport Edunauta està impulsat per la Fundació Jaume Bofill i la Cooperativa +Educació, i a la ciutat de Tarragona desenvolupat per l'Institut Municipal d'Educació i la Cooperativa Combinats. El conseller d'Educació, Manel Castaño, va explicar que just fa un any van conèixer la iniciativa i van «tenir clar que Tarragona havia d'estar en aquesta experiència pilot». Castaño també va remarcar que compleix amb «una de les línies estratègiques de l'Ajuntament, que és la lluita contra la segregació escolar».En el cas de Tarragona, la prova pilot del Passaport Edunauta s'implementarà a tres zones de la ciutat: Ponent, Sant Salvador i la Part Baixa.