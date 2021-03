Seleccionen un treball de l'HJ23, la URV i l'IISPV per a un congrés

Actualitzada 04/03/2021 a les 08:43

Un treball del Grup de recerca en Infecció i Immunitat (INIM) de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (HJ23), l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i la Universitat Rovira i Virgili (URV) sobre el VIH ha estat seleccionat per ser presentat en el The Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI), un congrés internacional sobre retrovirus i infeccions oportunistes.El treball seleccionat es focalitza en els pacients infectats pel VIH anomenats controladors d'elit (VIH-CE), un grup rar d'individus amb una capacitat extraordinària per mantenir la càrrega viral de VIH indetectable en absència de teràpia antiretroviral (TAR). Al voltant del 25% d'aquests individus perden el control virològic al cap del temps. Els mecanismes associats a aquesta pèrdua de control virològic es desconeixen. Per tant, l'objectiu és analitzar quins factors a nivell genètic poden conduir a la pèrdua de control, contribuint a una millora en la comprensió de l'evolució clínica i de la progressió de la malaltia en pacients.