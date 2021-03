Quatre disciplines de la URV se situen entre les millors del món, segons el rànquing QS

Química i Enginyeria Química es mantenen i s'afegeixen Arqueologia i Medicina

Actualitzada 04/03/2021 a les 10:38

Les disciplines de Química, Enginyeria Química, Arqueologia i Medicina de la Universitat Rovira i Virgili (URV) es troben dintre del QS World University Rankings by Subject de 2021, que estableix el rendiment de cada universitat en cinc àrees de coneixement. Les dues primeres carreres ja apareixien a la classificació de l'any passat.El rànquing ha avaluat 51 disciplines acadèmiques de 1.452 universitats de tot el món i ha analitzat 14.435 programes formatius.Per fer la classificació s'han utilitzat quatre indicadors. Els dos primers són enquestes globals a acadèmics i ocupadors de tot el món, en què s'avalua la reputació internacional de les institucions. Els altres dos indicadors mesuren l'impacte de la recerca a través de les citacions que reben les publicacions i l'índex H, que mesura tant la productivitat com l'impacte (citacions) de la feina publicada per la comunitat investigadora. El pes que es dona a cada indicador varia en funció de la disciplina analitzada.

Les universitats més ben posicionades al món en un major nombre de disciplines són la Universitat de Harvard i l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT).