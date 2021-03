L'ICAT demana que es vacuni els advocats que fan el torn d'ofici i l'assistència al detingut

El Col·legi considera que els nivells d'exposició d'aquests professionals són equiparables als de les forces de seguretat

Actualitzada 04/03/2021 a les 15:05

L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona (ICAT) ha demanat que s'inclogui als advocats que presten els serveis de torn d'ofici i d'assistència al detingut al grup de col·lectius professionals essencials, per tal que rebin ja la vacuna el coronavirus.L'ICAT considera que la seva feina exigeix un gran nombre d'actuacions presencials que, en el context de la pandèmia, suposen «un risc evident de contagi». Hi afegeixen que tenen un nivell d'exposició «equiparable al dels cossos i forces de seguretat, prestant un servei públic essencial i obligatori els 365 dies de l'any les 24 hores del dia». Per això haurien d'estar inclosos entre el personal essencial i rebre ja la vacuna.