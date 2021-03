L'EMT licita la instal·lació de càmeres de vigilància als busos

L'objectiu és augmentar la seguretat de treballadors i usuaris

L'EMT ha tret a licitació la instal·lació de 55 equips de videovigilància pels autobusos amb l'objectiu d'incrementar la seguretat tant dels treballadors com dels usuaris i per disposar d'una eina de suport en la gestió dels incidents que tinguin lloc a l'interior dels vehicles. Un dels últims episodis d'aquesta mena es va produir el passat 31 de gener, quan dos individus van agredir un inspector.

Va ser el 2018 quan l'EMT va iniciar el procés de renovació de la flota. Així, els 11 busos nous ja incorporen aquest sistema de videovigilància, i els quatre que arribaran pròximament també disposaran d'aquests elements de seguretat. És per això que l'empresa municipal ha obert el concurs pel subministrament i instal·lació de 55 equips, pels busos restants de la flota que encara no està previst renovar. Cadascun del vehicle tindrà quatre càmeres de vigilància: una a la part davantera de l'autobús, sobre l'habitacle del conductor, de forma que es pugui visualitzar l'entrada dels viatgers, la màquina de billetatge, però no l'habitacle del xofer o la seva cara, i la resta distribuïdes de forma estratègica per no deixar punts morts. En total, 220 càmeres de vigilància, l'adquisició i la instal·lació de les quals estan valorades en un import estimat de 203.000 euros.

L'últim episodi d'inseguretat viscut va tenir lloc fa un mes, quan dos homes van agredir un inspector. Anaven sense mascareta i en estat d'embriaguesa, i van colpejar el treballador fins a deixar-lo inconscient, abans de fugir del lloc dels fets, a Sant Pere i Sant Pau. Al cap de dos dies, la Guàrdia Urbana, amb la col·laboració del personal de l'EMT per identificar els presumptes agressors, els va detenir.