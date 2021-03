L'Ajuntament mantindrà l'aportació econòmica del 2020 a les colles castelleres tarragonines

Ricomà també ha avançat que per assegurar el finançament de les entitats es va posar damunt la taula una «solució de futur» per no retallar les subvencions de cara els propers anys. A Tarragona, les aportacions del consistori van en funció del nivell assolit per les colles. La previsió és que si els castells tornen el 2022 la dificultat de les construccions baixarà, després de més d'un any sense assajos, amb la qual cosa les aportacions també es reduirien.La voluntat de l'Ajuntament però, és «adaptar els barems durant uns quants anys» perquè la subvenció no disminueixi. «És una manera de donar suport a la represa. Les colles saben que tenen l'ajuntament al seu costat», ha afirmat Ricomà, que s'ha mostrat satisfet perquè les associacions van acceptar la proposta.Finalment, el batlle també ha expressat el desig que el 2022 es pugui tornar a fer el Concurs de Castells. Un esdeveniment que «seria un acte de capitalitat castellera», ha remarcat.