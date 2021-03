Èxit en l'obertura del McDonald's de la Rambla Nova

Les llargues cues han estat les protagonistes del retorn de la cadena de menjar ràpid al cor de la ciutat

Actualitzada 04/03/2021 a les 18:08

El McDonald's de la Rambla Nova de Tarragona ha obert, en una jornada en què les llargues cues han estat les protagonistes del retorn de la cadena de menjar ràpid al cor de la ciutat. El franquiciat de l'establiment, Manuel Cuétara, ha qualificat de «grata sorpresa» la gran afluència de clients. Segons ha assenyalat, les cues han arribat fins a la sucursal de la Caixa durant el matí.

El local, que compta amb una superfície de 370 m², ha pujat la persiana a les 9 del matí i ha rebut els primers clients que han volgut aprofitar des del primer moment per gaudir de l'experiència gastronòmica que ofereix la firma americana. A través de les pantalles digitals o del mateix taulell, tots els comensals «han mostrat la seva satisfacció», sostenia Cuétara, que ha recordat que en tot moment es compleixen les mesures de seguretat per evitar el contagi de la covid-19. En aquest sentit, ha explicat que, a banda de la vintena de llocs de treball que ha generat el negoci amb aquesta obertura, compten també amb la figura d'un treballador que s'encarrega específicament del compliment dels protocols contra la pandèmia. Com a novetat, hi haurà servei de taula per als clients que no vulguin esperar la seva comanda al taulell.

El McDonald's del número 92 de la Rambla Nova estarà obert tot el dia amb l'opció de demanar menjar per emportar, amb la possibilitat de demanar perquè t'ho portin a casa a través de Glovo, Deliveroo i Uber Eats o per menjar dins el mateix local, que compta amb una terrassa interior i una exterior, durant l'horari permès pel Procicat. En aquest sentit, Cuétara, que s'ha mostrat «il·lusionat» amb el fet de tornar a un lloc tan «emblemàtic», ha valorat positivament que el Procicat permeti als restaurants, a partir de dilluns, obrir de 7.30 a 17 hores.