El govern de Tarragona insisteix en la redacció del nou POUM des de zero

El regidor Xavi Puig assegura que reprendre la tramitació del pla de 2013, com demanen 16 entitats econòmiques, és «jurídicament impossible»

Actualitzada 04/03/2021 a les 07:14

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Tarragona sosté que reprendre la tramitació del POUM del 2013 és «jurídicament impossible» i defensa la necessitat de refer-lo des de zero. Ho ha fet després que el PSC, Junts i Sonia Orts presentessin una moció en el plenari del mes de febrer amb la qual feien seu un escrit de setze entitats econòmiques de la ciutat. En aquest es demanava recuperar la tramitació a partir de la segona aprovació inicial en què es va ometre sol·licitar l'informe sobre hidrocarburs per tal que la ciutat disposi d'un pla d'ordenació urbanística com més aviat millor. En aquest sentit, Puig recorda que «el Tribunal Suprem va anul·lar el POUM completament, no només l'acta d'aprovació, i per tant és jurídicament impossible fer el que demanen aquestes entitats». Així, l'edil d'ERC defensa crear un nou pla amb bases sòlides i destaca que «la raó d'aquella moció la complirem amb l'aprovació de les normes urbanístiques temporals, que segueixen previstes pel mes de maig».

A més del fet que reprendre la tramitació del POUM de 2013 no entra dins el marc legal possible, el regidor de l'Ajuntament sosté que aquella normativa també ha caducat a nivell social. «Des d'aquest últim pla d'ordenació hem viscut crisis econòmiques amb les seves conseqüències socials, s'ha disparat l'emergència climàtica i estem vivint actualment una pandèmia, la qual ens fa valorar i repensar els espais. Tot plegat ha provocat un canvi de context i, per tant, la millor opció és crear un nou POUM al servei de la ciutat amb millores des del punt de vista del canvi climàtic, els espais naturals, la cohesió social, la mobilitat sostenible, l'accessibilitat i el comerç de proximitat». Per altra banda, Puig parla de la importància d'actualitzar la participació ciutadana en el pla d'ordenació urbanística. No obstant això, defensa que «tot plegat no vol dir que hàgim de menystenir el treball del POUM de 2013, encara que no puguem partir d'aquest sí que tindrem en compte tota la feina feta i hi introduirem millores».

Per tal d'evitar la paralització urbanística a Tarragona i salvaguardar el màxim del POUM de fa vuit anys, que segons Puig és la pregunta de fons de la moció, el regidor defensa l'aprovació de les normes urbanístiques temporals. «Amb aquesta normativa provisional salvem 70 figures urbanístiques, com el PMU 14, davant l'escola Sant Pau i el sector del Nàstic, per complementar la zona de la Vall de l'Arrabassada, i quatre plans parcials. Aquests són el PP10 de Ten Brinke, que genera cohesió i connectivitat entre el centre i Ponent, el PP1 dels Quatre Garrofers, que arregla l'entrada a Tarragona per la carretera de Valls, el PP30 del Pou Boronat i el PP37, a Sant Salvador». En total, les normes temporals evitaran que s'aturi la construcció de fins a 11.340 llars. Una nova construcció que, segons Puig, «es combinarà amb les polítiques de rehabilitació d'habitatges». En definitiva, es mantindrà la capacitat de creixement perquè «el de Tarragona era un dels POUM més expansius de tot Catalunya», assenyala l'edil d'ERC, que manté l'esperança en què aquestes lleis provisionals estiguin aprovades el mes de maig. En la confecció d'aquestes hi treballen conjuntament els tècnics de la plaça de la Font i la Generalitat, que serà la que acabarà donant llum verda a la normativa temporal.

Paral·lelament, amb l'anul·lació del POUM sí que desapareixen una sèrie de plans que no es poden salvar jurídicament. Entre aquests n'hi ha dos que ja no formaven part de la voluntat política de l'actual govern, el de la Budallera i el de Mas d'en Sorder, dels quals Puig diu, a més, que «ja van ser inclosos en el Pla Director de Sòls No Sostenibles de la Generalitat de Catalunya, és a dir, que ja estaven abocats a una revisió».

Finalment Puig manifesta que, «si el que més preocupa a la gent és el calendari, necessitem normes provisionals ràpidament i un POUM tan aviat com sigui possible». Per això, assegura que «cal fer un debat polític, on tothom pugui dir el que vol i el que pensa, però centrant-nos a trobar majories àmplies, és a dir, que s'aconsegueixin unes normes urbanístiques definitives sòlides i estables».