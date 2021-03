El Govern destina 6,3 MEUR a la contracció de personal investigador novell

Actualitzada 04/03/2021 a les 11:26

El Govern ha atorgat 264 ajuts per valor de 6.276.592,08 euros a agents del sistema de coneixement català per a la contractació de personal investigador novell (FI). La convocatòria FI-200 ha superat les 1.000 sol·licituds presentades. El 51,9% dels ajuts han estat per a dones investigadores i el 48,1% per a homes. Els ajuts, concedits a través de la Secretaria d'Universitats i Recerca, s'adrecen a les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell amb la finalitat de promoure la qualitat en la recerca. Les universitats públiques han rebut 186 ajuts, les privades 11 i els centres de recerca i fundacions hospitalàries 67.