Ciutadans es queda sense la seva coordinadora a Tarragona

Asunción Sancho plega per «motius personals», segons un comunicat que ha fet públic aquest dimecres, però continua al partit

Actualitzada 03/03/2021 a les 19:32

La coordinadora de l'Agrupació de Ciutadans a Tarragona, Asunción Sancho Micó, ha presentat la seva dimissió per «motius personals» i amb un «cansament» que «em porta a fer irrevocablement un pas al costat».La coordinadora a Tarragona del partit taronja ha fet públic aquest dimecres la seva carta de dimissió amb efecte immediat, tot i que continua al partit.Malgrat el «ple convenciment, il·lusió desbordant, dedicació i treball constant» amb el qual es va sumar al projecte de Ciutadans, Sancho manifesta sentir-se «cansada i trista per aquest comiat».Aquest «cansament» és la causa de la seva marxa «sense fer soroll perquè uns altres prenguin el meu relleu», exposa la carta, en la qual també desvincula l'abandó del partit dels «esdeveniments recents».En aquest sentit, el grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Tarragona ha passat de quatre regidors a dos en els últims mesos.L'exportaveu, Rubén Viñuales, va deixar el partit per anar de número dos en les llistes del PSC per Tarragona i ara és un diputat socialista al Parlament.Poc després de la seva marxa, els regidors Sonia Orts i José Luis Calderón també van deixar el partit i van passar al grup de no adscrits.A més, la diputada tarragonina Lorena Roldán també va deixar la formació taronja i va fitxar pel Partit Popular.La fins ara coordinadora a Tarragona reitera que la seva dimissió és «una decisió estrictament personal» i mostra el seu «orgull» per la seva trajectòria política.