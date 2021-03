Una gimcana per la ciutat posarà el punt i final a la segona edició del Mercat de Conte

La gimcana comptarà amb cinc parades que simbolitzen els cinc continents del món

Actualitzada 03/03/2021 a les 15:10

Gimcana per la ciutat

Èxit de participació

La segona edició del Mercat de Contes posarà el seu punt i final aquest cap de setmana amb una gimcana familiar per la ciutat. Després d'organitzar amb gran èxit de públic el Mercadet de Contes a Plaça Corsini i les representacions al Teatre Magatzem el passat cap de setmana, aquest divendres i dissabte el Mercat de Contes convida viatjar pel món a través d'una ruta familiar.El Mercat de Contes és una iniciativa coorganitzada pel Teatret del Serrallo, la Biblioteca Pública de Tarragona i els Mercats de Tarragona i que compta amb el suport de BASF.La responsable de Comunicació i Relacions Institucionals de BASF a Tarragona, Conxita Esteve, ha assegurat que «per a BASF és un orgull poder reforçar el compromís amb el territori mitjançant l'aliança amb els Mercats i poder formar part d'aquestes accions tan vitals per la ciutadania, especialment en els temps que estem vivint».Per la seva banda, el president dels Mercats de Tarragona, Dídac Nadal, ha volgut agrair «a totes les persones i entitats que han fet possible aquesta segona edició del Mercat de Contes, una iniciativa que ha evidenciat que, malgrat les dificultats arran de la pandèmia, les accions de dinamització obtenen una gran resposta positiva per part de la ciutadania. Des de l'empresa pública de Mercats de Tarragona continuem apostant fermament per la cultura esdevenint un punt de trobada obert a totes les entitats de la ciutat».La gimcana, inspirada en el conte de Beatrice Alemagna 'El meravellós Peludiu-Renudiu-Xiquitiu' (Ed. Combel), comptarà amb cinc parades que simbolitzen els cinc continents del món. Les famílies participants hauran de recollir un passaport a la Biblioteca Pública de Tarragona que hauran de segellar en cadascuna de les cinc parades repartides per la ciutat: Mercat Central (Àfrica), Llibreria Adserà (Àsia), Llibreria La Capona (Europa), xurreria Plaça Imperial Tarraco (Amèrica) i Raffa Gelati de Plaça Verdaguer (Antàrtida).La gimcana se celebrarà divendres 5 de març (tarda) i dissabte 6 de març (matí i tarda). L'activitat és gratuïta però cal fer una inscripció prèvia a: www.taquilla.coop . L'aforament és limitat.Les tres representacions de contacontes organitzades enguany al Teatre Magatzem han comptat amb una gran participació de públic. Un total de 170 persones van assistir a les propostes de Roger Roig i Hugo Prades, Alba Castellví i el grup Roba Estesa. D'altra banda, cal recordar que un total de 20 comerços de la VIAT han decorat els seus aparadors amb contes de la Biblioteca Pepita Ferrer.Per últim, les parades de restauració del Mercat Central, el Mercat de Torreforta i altres establiments d'hostaleria de la ciutat han repartit durant el Mercat de Contes un total de 700 llibres entre els seus clients, en el marc de la iniciativa 'Sent el gust de llegir' de Coca Cola.