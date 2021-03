Tarragona viurà un 8M marcat per la pandèmia amb activitats presencials i d'altres en línia durant tot el mes

El mateix dia 8 de març es farà una concentració a les 19 hores a la plaça de la Font

Actualitzada 03/03/2021 a les 15:57

8 de març i més enllà

La consellera de Feminismes i LGTBIQ+ de l'Ajuntament de Tarragona, Carla Aguilar-Cunill, ha presentat aquest matí al Centre Cívic de Torreforta els diferents actes que es realitzaran a la ciutat per commemorar i reivindicar el 8 de març, el Dia de la Dona. Les diferents activitats programades, algunes presencials i d'altres en línia, estan organitzades tant per les diferents conselleries del consistori com per entitats de la ciutat i s'allargaran durant tot el mes de març.Aguilar-Cunill ha explicat que l'objectiu del programa és fer difusió i donar força a aquesta data i ha destacat en un any com aquest que, «Hem de seguir lluitant per la precarietat que viuen moltes dones, juntament amb la sobrecàrrega al treball laboral i de cures derivades d'aquesta pandèmia. La crisi sanitària que estem vivint ha donat més visibilitat que mai al paper primordial de la dona en els treballs essencials, uns treballs feminitzats i no reconeguts moltes vegades – i ha conclòs- hem de lluitar per la corresponsabilitat social i comunitària, la reducció de les desigualtats i l'empoderament».Una de les primeres activitats en engegar-se ha estat el Microcicle en línia Feminismes, organitzat pel Departament de Cooperació de l'Ajuntament, a través del qual s'ofereixen articles i diversos recursos per endinsar-nos en la defensa dels drets de les dones des de diverses mirades.També es pot visitar ja al Centre Cívic de Torreforta l'exposició 'Dones tarragonines'. La mostra recull la col·lecció de punts de llibre dedicats a diferents dones de la ciutat des del 2011 fins a aquest 2021. A partir del 16 de març, l'exposició, organitzada per la Conselleria de Feminismes i LGTBIQ+ i la Xarxa de Centres Cívics de l'Ajuntament de Tarragona, es traslladarà al Centre Cívic de Sant Salvador on estarà fins al 6 d'abril. Les restriccions sanitàries provocades per la covid-19 no permetrà enguany realitzar de manera presencial el lliurament dels punts de llibre per les dones tarragonines reconegudes aquest 2021. Tot i així, per tal de donar-los el tribut que es mereixen, al web de l'Ajuntament es podran visualitzar unes píndoles audiovisuals a partir del proper 26 de març.Una altra de les iniciatives que es duran a terme des de la conselleria de Feminismes i LGTBQ+ i el Servei Municipal de Joventut de l'Ajuntament és la xerrada Heroïnes Anònimes 2.0: Heroïnes del nostre temps i l'exposició que, sota el títol Heroïnes Anònimes 2.0: de la pantalla al Mur apropa l'obra de diferents dones artistes tarragonines a l'Espai Jove Kesse. La mostra es podrà visitar posteriorment durant els mesos d'abril i maig als diferents Centres Cívics.D'entre les activitats organitzades pel mateix dia 8 de març, cal destacar la lectura institucional del manifest, que enguany es farà a les 13 h a la porta de l'Ajuntament i la concentració a les 19 h a la plaça de la Font convocada per la plataforma 8M del Camp de Tarragona. Pel dia 8 també, de la mà de la Conselleria de Feminismismes I LGTBIQ+, està prevista la pintada del Mural Feminista al passeig de les Palmeres 'Dones I empoderament' per part de les artistes plàstiques Gabriela Bassini i Marina Barbera de l'Associació d'Il·lustradores de Tarragona.Passat el 8 de març, la reivindicació continua amb altres actes i xerrades de la mà dels Centres Cívics i del Punt Lila i Arc Iris al voltant del feminisme i la violència masclista. Dimecres 17 serà el torn del Lliurament dels Premis literaris de la 21a edició del Concurs de Relats de Dones i 4a de Còmics per la Igualtat que, a causa de la situació sanitària provocada per la covid-19, enguany se celebrarà de manera virtual.La Conselleria de Joventut de l'Ajuntament i el Departament d'estudis de Comunicació de la Universitat Rovira Virgili ofereixen per aquest mes de març també el cicle de cinema Gènere i joves, en primer pla, un programa de 10 curtmetratges de gènere documental realitzats per estudiants de Comunicació Audiovisual de la URV que endinsaran l'espectador en qüestions al voltant de la construcció del gènere a la ciutat de Tarragona. Per la seva part, el Museu d'Història de Tarragona té en marxa des del passat mes de febrer el cicle documental 'Dones a la història de Tarragona', de 10 capítols mensuals amb una protagonista diferent en cada una de les peces.