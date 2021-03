Tarragona incrementarà el control a empreses per evitar frau en l'IAE

Un servei recollirà dades per centrar la inspecció tributària en companyies que hagin pogut variar la facturació per una major «justícia contributiva»

Actualitzada 02/03/2021 a les 21:25

L'Ajuntament de Tarragona contractarà un servei extern de suport al departament municipal de Tresoreria que tindrà la funció de recollir dades de les empreses de Tarragona i evitar així infraccions a l'hora de pagar l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE). En aquest sentit, el servei estudiarà l'activitat de diverses companyies per tal de centrar-se en aquelles sospitoses de cometre irregularitats a l'hora de pagar aquest impost. Llavors, serà el consistori qui farà les inspeccions pertinents en aquestes empreses per comprovar que tributen exactament el que toca de l'IAE segons la seva activitat i per detectar aquelles que l'haurien de pagar i no ho fan. En definitiva, i en paraules del regidor de Serveis Econòmics de l'Ajuntament, Jordi Fortuny, «es pretén que no hi hagi frau, una major justícia contributiva».

Que una empresa hagi augmentat la seva potència elèctrica o hagi ampliat els metres quadrats de la seva nau són alguns exemples d'un possible canvi en l'activitat i/o en la facturació de l'empresa. Aquests i d'altres paràmetres seran els que el servei extern de control estudiarà a fons per detectar possibles canvis en el pagament de l'IAE, el qual està dividit en diferents epígrafs i s'han de pagar uns o altres en funció de l'activitat. «Amb aquest servei es recolliran les dades de les empreses i hi haurà diferents indicadors que ens diran que hi ha pogut haver una variació en la facturació de l'empresa, a les quals anirem a fer la inspecció corresponent», explica Jordi Fortuny, que reconeix que el departament de Tresoreria del consistori no pot inspeccionar totes les empreses de Tarragona. En aquest sentit, Fortuny posa èmfasi en el fet que el servei que es contractarà serà un pas previ per facilitar la detecció d'empreses que cometen irregularitats a l'hora de tributar aquest impost.

Aquesta iniciativa, que és el primer cop que es durà a terme a l'Ajuntament de Tarragona, forma part del pla dissenyat pel mateix Fortuny amb l'objectiu d'aconseguir una millor «justícia contributiva». En aquesta línia, aquestes inspeccions poden repercutir, de rebot, en altres impostos com l'IBI, deia el regidor, «si, per exemple, una empresa amplia la seva edificació amb una nau i no ho declara». Sobre això, Fortuny defensa que amb aquest augment del control s'espera un «increment important» de la recaptació de l'IAE, tot i que no es va mullar a avançar una xifra: «La mateixa anàlisi d'aquestes dades de les grans empreses serà el que ens orientarà cap on anirà aquest augment de la recaptació». El padró de 2020 de l'IAE contenia 2.135 activitats econòmiques i l'ingrés va ascendir a 7.106.305 d'euros. Pel que fa als resultats de la contractació d'aquest servei, Fortuny diu que es veuran aquest mateix any i en els pròxims, «tot i que dependrà de l'eficàcia inspectora».

El dia 28 de febrer va acabar el termini per la presentació d'ofertes per la prestació d'aquest servei, el contracte del qual té un valor estimat de 15.000 euros i una durada d'un any. L'empresa adjudicatària haurà de lliurar un informe al departament de Tresoreria amb el recull de dades a partir de les quals es detectaran les activitats econòmiques que tributen sobre la base d'elements tributaris no correctes així com aquelles activitats que no estan tributant per IAE i ho haurien de fer.