Pinedo creu que l'actual govern pot acabar el mandat «perfectament»

El conseller de Patrimoni evita parlar de la possible entrada de Junts

Actualitzada 02/03/2021 a les 20:48

El conseller de Patrimoni i regidor d'En Comú Podem a l'Ajuntament de Patrimoni, Hermán Pinedo, va evitar parlar ahir de la possible entrada de Junts per Tarragona al govern municipal. Pinedo va recalcar que «els 20 mesos de govern amb Esquerra Republicana de Catalunya han estat molt profitosos, amb un govern progressista i valent». Preguntat sobre la possible entrada de Junts per reforçar l'equip durant la segona meitat de mandat, el conseller de Patrimoni no es mullava i reivindicava el camí fet fins ara al costat dels republicans: «Hem viscut la pitjor pandèmia de la història del país. Portem 20 mesos de govern positiu. Podem continuar 20 mesos més? Perfectament».

Si més no, Pinedo va voler deixar clar que el govern d'Esquerra Republicana i En Comú Podem agraeix «moltíssim el compromís de Junts i la CUP no només amb el govern, sinó també amb la ciutat». Durant la primera meitat de mandat, que es complirà d'aquí dos mesos, el suport dels dos partits independentistes a les propostes sortides del govern han estat constants.

Les militàncies tarragonines de Catalunya en Comú i de Podem decidiran properament en assemblea si aproven una entrada de Junts per Tarragona al govern municipal. Hermán Pinedo va ser expulsat de Podem el passat mes de novembre –malgrat que no va deixar l'acta de regidor–, i es va afegir als comuns. Tot i així, la coalició segueix aglutinant els dos partits per igual a la ciutat.