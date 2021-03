Les federacions veïnals de Tarragona s'alien per solucionar problemes comuns

Les tres entitats es reuniran demà amb l'Ajuntament i demanaran fer-ho periòdicament

Actualitzada 02/03/2021 a les 20:57

Les tres federacions d'associacions de veïns de Tarragona –FAVT, FAV Segle XXI i FAV Llevant– han decidit unir esforços i treballar conjuntament per posar fil a l'agulla i mirar de solucionar aquelles problemàtiques que afecten a tots els barris de la ciutat per igual. Demà, les tres entitats mantindran una reunió conjunta amb l'alcalde Pau Ricomà, el regidor de Seguretat i portaveu del govern municipal, Manel Castaño i amb representants dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana per tractar la qüestió de la delinqüència. En la trobada demanaran a Ricomà que aquestes reunions es celebrin periòdicament, depenent de l'evolució de cadascuna de les problemàtiques, que tenen a veure principalment amb la seguretat ciutadana, l'ocupació il·legal d'habitatges, la petroquímica i la seguretat de veïns i treballadors, l'assistència primària i la salut, l'entrada en vigor dels Consells de Districte i les subvencions a les entitats veïnals, entre altres.

Segons explica Gemma Fusté, presidenta de la FAV Llevant, l'objectiu d'aquesta unió de forces és fer més pressió al consistori per solucionar les mancances de la ciutat i «perquè no puguin dir A a uns i B a uns altres». En aquest sentit, Fusté creu que les solucions a aquests problemes seran una realitat més aviat treballant conjuntament, tot i que reconeix que «després les solucions seran diferents segons el barri, ja que Tarragona és una ciutat molt diversa».

Tot destacant la bona entesa entre les tres agrupacions veïnals, Fusté demana que «s'acabi el mal ambient entre les diferents zones de Tarragona, tothom ha de tenir el que mereix i punt». Per això també creu que la unió d'esforços entre les tres federacions és important. En aquesta línia, defensa que, «evidentment, cada federació treballarà per les problemàtiques de la seva zona, però a la vegada hem de poder treballar plegats per aquelles deficiències en diferents àmbits que ens afecten a tots per igual», pel qual es reuniran un cop cada dos mesos aproximadament. No obstant això, Fusté destaca que, si una problemàtica és més persistent, «ens trobarem cada setmana, si cal».

La presidenta de la FAV Llevant explica, en relació a les reunions amb el consistori, que aquestes «han de tenir un seguiment, si no es queda en fum. Demanarem que siguin periòdiques, cada dos mesos segurament, i més sovint si el problema segueix sent greu». Sobre això, Fusté destaca la feina que es fa des de les federacions. «Volem que la gent vegi que ens preocupem i que estem a sobre, lluitem per tot plegat i per això estem, que no es pensin que la nostra funció és només muntar festes», diu la veïna de Llevant.

Per això, Fusté lamenta que «últimament veiem escrits a les xarxes que ens posen els pèls de punta perquè realment són mentides, són comentaris que fan mal a Tarragona i volen crear alarma entre els veïns» i afegeix que «és un relat fals el de que les federacions som polítiques, ens hem de treure aquesta etiqueta perquè no és real». En aquest sentit, sosté que, «si la gent que fa aquests comentaris per les xarxes –referint-se al grup de Facebook Recuperemos Nuestros Barrios– vingués a les federacions a treballar per les problemàtiques de la gent perfecte, però és que no han vingut mai». Finalment Fusté defensa que «el nostre repte és sortir de la pandèmia i millorar la ciutat a nivell de seguretat, seguirem treballant per això».