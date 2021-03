La Setmana Santa de Tarragona enguany tampoc tindrà processons pels carrers

Actualitzada 03/03/2021 a les 14:09

L'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona (AASST) ha publicat el programa d'actes de la Setmana Santa tarragonina. Una edició, que com ja va succeir l'any passat, estarà marcada per la covid-19. Així, enguany tampoc hi haurà processons pels carrers i alguns dels actes que habitualment es feien amb públic, com presentacions de publicacions, seran telemàtics. Per mantenir l'esperit dels actes de carrer, l'AASST penjarà lones en algunes façanes amb les imatges de la Setmana Santa. A més, al portal o al local on s'hagi col·locat la lona es podrà escanejar un codi QR que donarà informació de la imatge.