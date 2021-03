L'inici de les obres de reforma del Fòrum de la Colònia, a finals de 2021

Aconseguida la titularitat, l'Ajuntament vol engegar el procés burocràtic abans de l'estiu per convertir l'espai en una zona verda

Actualitzada 02/03/2021 a les 20:35

L'Ajuntament de Tarragona preveu poder iniciar les obres de reforma del Fòrum de la Colònia a finals d'aquest any, mentre que el procés burocràtic previ hauria d'engegar-se aquest estiu. El passat 8 de febrer, el consistori va fer-se amb la titularitat de l'espai després de la cessió de 50 anys per part de la Generalitat de Catalunya, pel que les accions previstes es podran desbloquejar properament. L'àrea de Patrimoni, mitjançant un projecte de 450.000 euros, vol fer una intervenció integral al Fòrum de la Colònia, i ha posat damunt la taula la possibilitat que l'espai esdevingui la zona verda de la futura illa Corsini, oberta al públic de forma gratuïta.

Aconseguida la titularitat i la gestió del Fòrum de la Colònia, l'Ajuntament ja es proposa terminis per dur a terme el projecte que ja tenien preparat i xifrat en gairebé mig milió d'euros. «Si tot va bé, les obres començarien a finals d'aquest any o a principis de l'any vinent», avançava Hermán Pinedo. El conseller de Patrimoni assegurava que la duració rondaria, com a mínim, un any: «Si està tot acabat el 2023 serà un èxit». Pinedo detallava que les intencions del consistori eren «intentar començar abans de l'estiu» el procés burocràtic, que inclou la licitació i l'adjudicació del projecte de reforma del Fòrum de la Colònia de Tarragona.

La intervenció prevista al monument que forma part del conjunt arqueològic de Tàrraco, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, «serà integral», tal i com explicava Hermán Pinedo. El conseller de Patrimoni relatava que l'Ajuntament vol «arranjar l'entorn, millorar l'accessibilitat». Una de les primeres actuacions consistirà a canviar la tanca que envolta el recinte, que Pinedo qualificava d'«horrible». D'altra banda, el conseller concretava que se solucionaria la problemàtica existent amb els accessos: «Ara tenim escales, i una persona amb cadira de rodes no pot accedir a l'espai». A més, la intenció és canviar la passarel·la metàl·lica que travessa el carrer Soler per una «amb més sentit i més integrada», segons el conseller de Patrimoni.

Un espai obert i gratuït

A dins del recinte Fòrum de la Colònia hi ha previstes diverses intervencions. «S'ha de millorar l'espai en si, que sigui més agradable i visitable, amb ombra i bancs, així com l'explicació dels elements», segons Hermán Pinedo. Tot plegat també requeriria un arranjament del sòl. El conseller de Patrimoni admetia que el seu objectiu personal és que, un cop finalitzades les obres, el Fòrum de la Colònia sigui «un espai públic, obert i gratuït». Pinedo assegurava que, conjuntament amb el Mercat, ambdós han de ser «el centre de l'illa Corsini, un actuant com a nucli comercial, i l'altre com a espai verd».

El regidor dels comuns afegia que el recinte es tancaria de nit «per salvaguardar el patrimoni», d'una forma semblant al Parc de la Ciutat, i que hi seguiria havent un empleat «matins i tardes, com ara, però sense pagar per entrar».

Subvenció estatal

Si bé l'Ajuntament ja tenia preparat el projecte abans d'aconseguir la titularitat, la confecció del pressupost de 450.000 euros segueix oberta. Hermán Pinedo detallava que, ara per ara, «començarem a treballar amb fons propis». Si més no, el consistori demanarà de nou la subvenció de l'1,5% cultural al ministeri de Cultura espanyol. Aquesta va ser denegada el 2020 perquè «encara no teníem la gestió del Fòrum de la Colònia», segons el conseller de Patrimoni. A més, va recordar que existeix un conveni amb la Generalitat.