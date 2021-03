L'Associació de Veïns de Boscos renuncia al referèndum sobre els MENA a la Residencial

La votació, dirigida als veïns de Llevant, s'havia de dur a terme durant la primavera

L'Associació de Veïns de Boscos ha acabat renunciant a celebrar un referèndum sobre si s'havia de destinar part de la futura Ciutat Residencial a un centre per a menors no acompanyats (MENA). «Si Pau Ricomà es va comprometre a que la Residencial no es destinaria en part a acollir menors acompanyats, jo em tiro enrere i el referèndum no es farà», segons va manifestar Josep Anton Solé.El president de l'Associació de Veïns de Boscos va assegurar que aplaudia «l'aclariment de l'alcalde» i que durant la reunió de la junta d'aquest proper dissabte deixaria «sense efecte la convocatòria del referèndum». La votació, dirigida als veïns de Llevant, s'havia de dur a terme durant la primavera.