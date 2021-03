L'Ajuntament de Tarragona començarà el juny les obres de millora de Ca l'Agapito

Esperances amb el Fòrum de la Colònia

Metropol i gestió

Caiguda de visitants i recaptació

Segons Pinedo, el de Ca l'Agapito és el «projecte més important d'enguany a nivell patrimonial». Els treballs han de permetre garantir «l'estabilitat estructural de l'edifici», conegut també com a beateri de Sant Domènec. L'immoble està format per tres espais: una església, dependències monacals situades sobre una volta romana i un vestíbul amb escales. Les actuacions han de permetre també consolidar aquesta volta que hi ha a l'interior i restaurar la façana. El cost està finançat en bona part per una subvenció de l'Estat de l'1,5% Cultural i es completa amb aportacions del consistori. De fet, aquest dimecres s'ha publicat la licitació dels treballs, per un import total de 1.230.201,70 euros, IVA inclòs.L'anomenada Volta del Pallol formava part del conjunt del Fòrum Provincial. Fa uns tres metres d'alçada i catorze de llargada. Alhora és també el centre del projecte Porta Tàrraco, que vol consolidar els espais al voltant de la plaça del Pallol com a punts d'arribada i recepció de visitants i itineraris turístics. «És un projecte de primera categoria a nivell europeu. Serà una gran entrada a la ciutat de Tàrraco», afirma Pinedo. Els treballs han de començar aquest juliol i s'acabaran a finals del 2022. El pressupost és de 600.000 euros, finançats a parts iguals entre Ajuntament i Generalitat.Un altre dels projectes que Pinedo vol engegar enguany és el del Fòrum de la Colònia, un dels monuments que forma part del conjunt declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Fa unes setmanes la Generalitat en va cedir l'ús al consistori i això permetrà a l'ajuntament demanar una subvenció de l'1,5% Cultural a l'Estat. Però mentre això no passi, el consistori vol avançar feina. «Tenim recursos i no podem esperar més perquè sigui el que volem: un espai obert, lliure, públic, que estigui en condicions i que sigui agradable», declara el responsable de Patrimoni.El primer que es farà és adequar-ne l'accessibilitat, per tal que també hi puguin accedir persones amb mobilitat reduïda, i condicionar-lo per fer-lo més amable. El que encara no és clar és si passarà a ser gratuït o continuarà sent de pagament, com fins ara. «La meva intenció és que sigui gratis, però ens ho hem de pensar bé», indica. El que sí és clar és que estaria obert durant el dia i es tancaria a la nit.Els treballs que sí que estan a punt d'enllestir-se són els de reforç de l'entrada del teatre Metropol. L'obra modernista de Jujol recuperarà els accessos habituals aquesta mateixa setmana, que serà quan s'hauran acabat les obres per «garantir la seguretat a l'entrada del teatre». «S'hauria d'haver fet fa deu anys», ha remarcat Pinedo.Aquest és el primer pas per recuperar i posar en valor l'espai. «Si tot va bé» es faran noves actuacions de millora entre la primavera i l'estiu amb l'objectiu de posar-lo en valor. «Volem que el Metropol sigui visitable», ha insistit el conseller.Les obres al Metropol serà un dels temes que es tractarà a la propera sessió de la Comissió de Modernisme, que es convocarà «aviat» per analitzar els temes relacionats amb els elements patrimonials d'aquest estil que hi ha a la ciutat. Amb tot, el responsable de Patrimoni valora «la coordinació i cooperació entre administracions», especialment pel que fa a la Taula de Gestió del Patrimoni, formada per Ajuntament, Generalitat i Estat. «L'Ajuntament no pot assumir la conservació del patrimoni tot sol, necessitem la col·laboració de la Generalitat i el ministeri i l'estem tenint», sosté.Alhora, agraeix el paper de la CUP en la creació d'una taula sectorial amb experts, que també s'haurà de convocar properament. Pinedo remarca que aquestes taules són cabdals per garantir la participació de les entitats en les decisions que es prenen.El nombre de visitants als monuments de Tarragona va caure un 76% el 2020 en relació amb l'any anterior. Els espais patrimonials amb control d'aforament l'any passat van rebre 181.650 persones, mentre que el 2019 van ser 759.947. Aquests són l'amfiteatre, el circ-pretori, el Fòrum de la Colònia, el Passeig Arqueològic, l'Antiga Audiència, Casa Canals i Casa Castellarnau.Els pitjors mesos van ser els del confinament total -abril i maig- però a l'estiu la situació tampoc va revifar. El millor mes va ser l'agost, amb 31.554 visitants en el conjunt dels set monuments. En canvi, el mateix mes de l'any anterior hi van passar 92.105 persones. L'amfiteatre va ser l'indret més vist, amb 53.078 persones en tot el 2020, per sota dels 199.531 visitants del 2019.Això també es va notar en la recaptació en concepte d'entrades, que va caure estrepitosament. Així, al juny no es va ingressar cap euro, mentre que al juliol únicament van ser 122,10. A l'agost la xifra es va enfilar fins als 24.360, però va quedar molt lluny dels 108.007 euros de l'agost del 2019.