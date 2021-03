Demanen 3 anys i mig de presó a un home per apunyalar dos taxistes

Els fets van ocórrer la matinada del 2 de febrer de 2020 al carrer Pere Martell de Tarragona

La Fiscalia de Tarragona demana 3 anys i 6 mesos de presó a un home per apunyalar a dos taxistes al carrer Pere Martell el passat 2 de febrer de 2020. També demana que es condemni a l'agressor, acusat de quatre delictes, al pagament de diverses multes.

Eren les 1.55 hores de la matinada quan l'home va demanar a un taxista, a la parada situada davant l'estació de busos de Tarragona, que el portés a Salou. El treballador va demanar al client que pagués per avançat, quan aquest va dir-li «et punxaré». L'home va marxar i va tornar al cap d'uns minuts amb una navalla de 13,5 centímetres, la qual li va clavar al taxista al bíceps del braç esquerre. Tot seguit, i amb la mateixa arma, va apunyalar a un altre taxista que es trobava al mateix lloc, en aquest cas a la part superior esquerra del tòrax, després de dir-li «per a tu també». Segons l'escrit de fiscalia, l'agressor pateix un trastorn d'inestabilitat emocional, trastorn límit de la personalitat i enolisme.

La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir l'acusat i va ser traslladat pels agents a la sala d'exploració de l'Hospital Universitari Joan XXIII. Allà, mentre esperava a ser atès, va colpejar la paret diverses vegades amb el cap fins a provocar-hi un forat, uns danys que un pèrit va valorar en 190 euros. La navalla va ser intervinguda pels agents en el moment de la detenció, ja que l'autor dels fets la duia a la butxaca, tot i que una sentència li prohibia el dret de tinença d'armes des del 8 de juny de 2016 fins al 6 de juny de 2020.

Les lesions provocades en el primer dels taxistes agredits van requerir punts de sutura i un període de 10 dies per la seva curació, dos d'ells amb impediment laboral i una seqüela per perjudici estètic. En el cas del segon treballador, les lesions van necessitar set dies per curar-se, dos dels quals amb impediment, i també van causar a la víctima un perjudici estètic.

Per tot això, el Ministeri Públic acusa l'agressor de quatre delictes: un de lesions amb instrument perillós, un delicte lleu de lesions, un delicte de trencament de sentència i un delicte lleu de danys. Pel primer, el fiscal demana 3 anys i mig de presó; pel segon, demana dos mesos de multa amb una quota diària de 12 euros; pel tercer, una multa de 18 mesos també amb una quota diària de 12 euros; i pel quart i últim delicte, de la mateixa manera, es demana que pagui una sanció de 12 euros al dia durant dos mesos.