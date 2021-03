Bodega Enric: dia 1 de la nova era

Aquest dimarts s'han estrenat els nous propietaris del negoci de la plaça del Fòrum de Tarragona

Actualitzada 02/03/2021 a les 21:14

«Ens hem despertat amb moltíssima il·lusió, moltes ganes de venir, obrir la porta i esperar a veure què ens deparava el dia. Estem amb les emocions a flor de pell», explicava aquest dimarts Georgina Fa, nova propietària de la Bodega Enric, situada al número 3 de la plaça del Fòrum de Tarragona. Ella, juntament amb el seu company Gerard Esquerre, agafen el relleu a Enric Romeu, propietari del popular comerç que, a l'edat de 63 anys, ha decidit que ha arribat l'hora de plegar. Aquest dimarts, doncs, era el primer dia de la parella darrere del taulell, i també el començament d'una nova etapa personal i professional. El Gerard deixa enrere el sector de la banca i la Georgina, tècnica auxiliar de farmàcia, dedicarà les hores lliures a donar un cop de mà a la botiga.

El relleu ha arribat després que l'Enric decidís que era un bon moment per plegar: «Fa poc vaig canviar de local, abans estava al número 7, i ara estic al 3. En veure que la bodega seguia funcionant bé, vaig pensar que si trobava algú que s'ho mereixés, els espitjaria perquè se la quedessin. Van aparèixer el Gerard i la Georgina, i ja és seva».

Tot plegat va ser dit i fet, detallen els nous propietaris, perquè va ser a través d'un familiar directe, client habitual de la botiga, que van saber que es traspassava el negoci. «De seguida vaig veure que eren els propietaris perfectes», explica l'Enric, qui assegura que «saben més de vins que no pas jo i, a més, tenen moltes ganes».

Tot i que la conjuntura podria no semblar favorable a fer un cop de cap com aquest, l'antic propietari assegura que, ben al contrari, és un bon moment: «La pandèmia ha fet que la gent no tingui tanta mobilitat, que consumeixi més a casa. Això, sumat al fet que ara ja som l'únic celler que ha queda a la zona, ha fet que hàgim treballat bé. I quan el turisme es comenci a recuperar i es tornin a llogar els habitatges d'ús turístic, encara anirà millor».

L'Enric assegura que el secret de tot plegat és «disfrutar de la feina», i pronostica que els nous propietaris «no es faran milionaris, però un jornal sí que el tindran».

El Gerard i la Georgina asseguren sentir-se molt còmodes amb el perfil del celler, en què l'aposta és majoritàriament pel producte de proximitat, tot i que assenyalen que, segurament, aniran ampliant l'oferta, perquè cada vegada el públic demana més coses. Així ho certifica l'Enric, qui assegura que el client cada vegada en sap més: «Fa deu anys, estar amb una copa de vi al carrer era gairebé una cosa de borratxos. Després, va passar a ser esnob. I ara, és una cosa normal. La gent en sap més, quan es posa un vi a la boca sap què està bevent i si li agrada o no». Un fet, asseguren els nous propietaris, que aprofitaran per anar introduint petites novetats que de moment no volen desvetllar. La que sí que es pot explicar és el nom que tindrà la bodega a partir d'ara: Gerard. El cartell ja està encarregat i, d'aquí a pocs dies, ja estarà penjat.