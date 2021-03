Veïns de la Part Alta eviten una nova ocupació al carrer d'en Mediona

Tres joves estaven forçant la porta del número 22 quan alguns residents els van espantar amb crits

Actualitzada 01/03/2021 a les 21:03

Alguns veïns del carrer d'en Mediona van evitar dissabte un nou intent d'ocupació il·legal a la Part Alta de Tarragona. Segons explica el president de l'Associació de Veïns Catedral, Jordi Ferré, que viu en aquest carrer, tres joves estaven forçant la porta del número 22 amb una barra de ferro quan, un veí que ho va veure, va avisar a altres residents a través de WhatsApp.

Eren al voltant de les 23.15 de la nit, quan van sortir i, amb crits, van aconseguir espantar els joves, que van fugir corrent. Ferré assegura que van trucar a la Guàrdia Urbana que ràpidament es va personar al lloc dels fets, però els agents del cos de seguretat municipal no van haver d'actuar perquè els nois ja havien marxat.

Segons el president de l'entitat veïnal, en les últimes setmanes els residents han evitat altres ocupacions, per exemple, al carrer de les Moles i al carrer de Compte. En aquest segon, van intentar ocupar un edifici que està en molt mal estat estructural, segons Ferré, i van ser els veïns del bloc de davant els qui, en veure el que passava, van aconseguir també espantar els individus. A més, en el local que hi ha al costat de l'edifici en el qual van intentar entrar dissabte, que l'accés està tapat amb fustes, Ferré explica que s'hi han introduït en més d'una ocasió, «però acaben marxant perquè és un local buit i amb moltes humitats».

Tot i que la Part Alta respira més tranquil·la d'ençà que es va aconseguir desallotjar el número 7 del carrer dels Ferrers, un dels nuclis principals de conflictivitat durant molt de temps al barri a causa dels ocupes, Ferré explica que els intents d'ocupació per part de joves és constant, en gran manera per la quantitat d'habitatges buits que hi ha a la zona. «Per això tots estem molt a l'aguait i entre els veïns ens comuniquem molt a través de WhatsApp, de manera que quan algú veu alguna cosa sospitosa ràpidament intervenim trucant a la Guàrdia Urbana o mirant d'evitar que ocupin», explica Ferré, que assegura que «estem les 24 hores del dia, sense ànim de lucre, controlant que no es produeixi cap ocupació il·legal a la Part Alta».