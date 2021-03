Tarragona obligarà a pagar els guals a tota la ciutat sense excepcions

En zones com Cala Romana o Boscos mai s'ha cobrat aquest tribut i els seus residents no veuen amb bons ulls que ara es faci

Actualitzada 01/03/2021 a les 21:10

L'Ajuntament de Tarragona regularitzarà el pagament dels guals a tota la ciutat, ja que hi ha diversos barris i urbanitzacions que mai han pagat aquest impost. Un exemple és el de Cala Romana o el de Boscos, on històricament els residents han evitat aquesta tributació perquè, segons els veïns, en ser una zona residencial, no hi ha el perill que cap altre vehicle aparqui davant i impossibiliti l'entrada al garatge. No obstant això, el regidor de Serveis Econòmics de l'Ajuntament de Tarragona, Jordi Fortuny, assenyala que aquest concepte és erroni i explica que els guals es paguen per passar per sobre la vorera amb el vehicle, de manera que tothom qui l'aparqui dins de casa seva l'ha de pagar. L'anunci del consistori no ha estat ben rebut per les associacions de veïns d'ambdues urbanitzacions.

Tarragona va ingressar un total de 662.235 euros dels 3.117 rebuts per l'impost dels guals durant el 2020, és a dir, una mitjana de 212 euros anuals per garatge. Una xifra, tant en nombre de guals com de recaptació, molt diferent de la d'altres municipis i capitals de província. Durant l'any passat Lleida va ingressar 1.518.880 euros, més del doble que Tarragona, per 4.986 guals que hi ha. Amb 6.893 rebuts, Girona va ingressar 785.040 euros. Torredembarra, municipi vuit vegades més petit que Tarragona, disposa de gairebé 700 guals més, pels quals va cobrar 398.400 euros durant el 2020. I, finalment, Reus, que va passar mil rebuts més que Tarragona per aquest impost, va recaptar més del doble, 1.368.641,66 euros.

Uns exemples que, sobretot pel nombre de guals en actiu, han posat l'alerta a l'executiu de la plaça de la Font de què alguna cosa no s'està fent bé. Per això Fortuny ha decidit tirar endavant una estricta inspecció per tota la ciutat per tal de fer pagar els impostos de manera justa. «Ho estem revisant i estem segurs que trobarem un gran nombre de garatges que no paguen gual quan sí que ho han de fer, perquè hem vist que, proporcionalment amb altres ciutats, hi ha pocs rebuts, per això volem regularitzar aquesta situació», explica Fortuny, que afegeix que «és injust que hi hagi veïns que no tributen en aquest sentit perquè no li aparquen davant, ja que es paga en funció de si s'entra el vehicle a l'habitatge trepitjant la vorera o no».

Fortuny no va voler parlar de zones concretes de Tarragona. «No anem per cap barri en concret, ho farem a tota la ciutat. El que estem fent és tirar endavant un pla d'inspecció molt ambiciós per posar els impostos de Tarragona al dia, els quals estan en un estat deficitari», afegia Fortuny, reconeixent que «serà un procés lent que es mantindrà els pròxims anys». En aquest sentit, l'edil d'ERC defensa que «la situació tributària ens la vam trobar abandonada quan vam entrar al govern i això no pot ser. Imagina que fent pagar el que toca a cadascú recaptem un milió d'euros a final d'any, per posar un exemple. Això són tres autobusos nous per l'EMT».

La voluntat de l'Ajuntament no agrada del tot als presidents de les associacions de veïns de Boscos i de Cala Romana, on històricament no s'han pagat els guals. «A molts veïns els ha arribat una carta en la qual diu que hauran de pagar aquesta taxa i no els ha semblat gaire bé», assegura Saul Garreta, el president de l'entitat veïnal a Cala Romana. Garreta reconeix que, si la llei estableix que han de pagar guals els qui passen per sobre la vorera per entrar el seu vehicle a casa, com diu Fortuny, s'haurà de pagar. No obstant això, lamenta que «paguem l'IBI més alt de Tarragona i, a més, a nivell urbanístic, no tenim el barri gaire cuidat». Critica que les obres de substitució de les canonades que Ematsa va fer a Cala Romana van acabar provocant molts desperfectes en carrers i voreres, alguns dels quals, reconeix, s'han anat arreglant: «Unes obres que ens fan en 30 anys i ara encara sembla que els hàgim d'aplaudir». «A partir d'aquí vam parlar d'actualitzar el barri urbanísticament, amb un projecte que ha de contemplar fer plataforma única als carrers, eliminar barreres arquitectòniques i soterrar el cablejat elèctric, tal com marca la llei», defensa Garreta, que lamenta que «encara estem esperant que des de l'Ajuntament ens diguin alguna cosa».

Per altra banda, Josep Anton Solé, president de l'AVV Boscos, va ser més crític amb l'anunci que ara hauran de pagar els guals. «Encara ho hem de comentar a la junta, però personalment, i entenc que la resta de veïns coincidiran, ho trobo molt malament», deia Solé, que ho qualificava de greuge comparatiu. «S'hauria de pagar segons els vehicles que entren, perquè jo per entrar el meu cotxe a Boscos pagaré l'impost, però a l'avinguda Ramón y Cajal, en un edifici en el qual viuen 20 o 30 persones, no pagaran el mateix pel gual del seu aparcament, ja que s'ho repartiran», assenyala el líder veïnal, que reitera que, «per nosaltres, és discriminatori». Sobre això, Solé etziba que «aquí s'hi amaga que van justos de diners. Per apujar impostos no acabaríem mai, però el problema és que potser no s'hauria de gastar tant i en segons què». «Quan en un moment de crisi els polítics s'abaixin el sou, llavors, en parlem, però quan estem malament econòmicament, a apujar impostos. Això s'està convertint en un infern fiscal i acabarà malament, ja m'agradaria a mi viure amb l'esquena dreta», finalitzaSolé.