Les graderies del circ romà de Tarragona a la plaça Sedassos s'obriran a finals de maig

Actualitzada 02/03/2021 a les 14:12

Les graderies del circ romà de Tarragona a la plaça dels Sedassos s'obriran al públic a finals de maig, segons ha apuntat aquest dimarts el conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Hermán Pinedo. Els treballs que falten per acabar d'adequar l'espai estan valorats en uns 40.000 euros i ja s'han adjudicat. S'espera que les obres comencin d'aquí dues setmanes.L'obra, que s'arrossega des de fa anys, ha estat polèmica pel nivell de transformació del monument, pel cost -240.000 euros- i per l'endarreriment i entrebancs que ha tingut. De fet, Pinedo aposta per mantenir l'estructura de la graderia de fusta que s'ha construït, però ha afirmat que impulsarà un procés participatiu entre la ciutadania per decidir-ne el futur.Paral·lelament, Pinedo ha afirmat que confia que de cara a l'estiu es podrà reobrir l'arena de l'amfiteatre. Des de fa més d'un any l'accés a aquesta part del monument està tancat per problemes estructurals. De moment s'han planificat tres fases de millores. La primera ja està enllestida i ara s'està a punt d'adjudicar la segona, que consisteix en fixar unes grans roques que tenen risc de lliscar fins a l'arena, una situació que posaria en risc la seguretat dels visitants.Per aquesta segona fase el consistori ja té l'aprovació de la Comissió de Patrimoni de la Generalitat per arreglar una part d'aquests blocs de pedra, als quals s'hi començarà a actuar aquest mes. Per a la resta encara no hi ha «una solució adequada», ha reconegut Pinedo.Amb tot, mancarà la tercera fase, que consistirà en reforçar la Porta Triumphalis, que és l'accés que utilitzaven els gladiadors en època romana. Tot i això, el responsable de Patrimoni ha apuntat que «es poden trobar solucions provisionals» que permetin el pas de les persones sense posar-ne en perill la seguretat fins que no hi hagi una intervenció definitiva.