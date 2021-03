La Xarxa de Centres Cívics de Tarragona ofereix una setantena d'activitats virtuals i gratuïtes

Les inscripcions es podran fer a partir d'aquest dimecres 3 de març

Actualitzada 02/03/2021 a les 14:08

Els Centres Cívics de Tarragona oferiran fins a 69 activitats gratuïtes i virtuals pel que queda d'hivern i per la primavera. En total hi ha disponibles 1.285 places.Entre les activitats preparades n'hi haurà varies d'especials en motiu del 8-M. Es faran tres xerrades diferents, totes al voltant del Feminisme, així com un club de lectura en clau feminista on es llegiran les obres de tres autores.Dintre de la programació s'han organitzat 6 xerrades: una a càrrec de l'Associació GAIA; quatre pel Col·legi Professional de Psicologia de Catalunya; i una última sobre l'ús responsable de les pantalles, adreçada a famílies i persones relacionades amb l'educació dels infants.Com és habitual, els Centres Cívics mantenen l'oferta d'activitats infantils i familiars amb un total d'11 propostes. També s'inclouen com a novetats 9 activitats d'expressió artística, 8 tallers de salut i benestar i 4 activitats d'ecologia i sostenibilitat on destaca un taller d'iniciació a la mecànica de la bicicleta que acompanyarà el projecte de Tarragona Ciutat 30. Dins l'oferta compresa dins el segment Fes-t'ho tu mateix!, s'ofereixen 14 activitats de les quals 8 són novetat. També es continua oferint el tastet de llengua de signes. Per últim, un altre dels grans reptes d'aquesta programació, els tallers de cuina i gastronomia online, amb un total d'11 tallers que intentaran que l'alumnat cuini en directe en companyia de cuiners locals.Per tal de democratitzar al màxim l'oferta, cada persona només podrà inscriure's a tres activitats. Les inscripcions es podran fer a partir d'aquest dimecres 3 de març a les 9 del matí a través del web centrescivics.tarrragona.cat . Els cursos s'iniciaran el proper dia 9 de març i s'allargaran fins al 10 de juny.