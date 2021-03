L'esquerra independentista de Tarragona engega una campanya per reclamar millores en matèria d'habitatge

La campanya està impulsada per la CUP, Arran, Cau de Llunes i Endavant i és d'àmbit municipal. Joan Manel Burillo, membre de l'assemblea local de la CUP, ha apuntat que l'habitatge «és una necessitat molt bàsica que en molts casos no està coberta». Una situació que s'ha vist agreujada per la covid-19, un fet que pels impulsors de la iniciativa demostra que «el sistema capitalista s'ha vist incapaç de fer front als problemes socials». Un sistema que «ajuda bancs i grans tenidors, i deixa de banda la població», ha remarcat Burillo.Amb tot, han apuntat que als Països Catalans cada dia es fan 50 desnonaments. Alhora, «la majoria de la població destina més de la meitat del seu sou a tenir un habitatge». Una xifra que en el cas dels joves puja «fins al 90%». Per tot plegat, la campanya pretén que es compleixi el decret del lloguer social aprovat pel Parlament i tombat pel Tribunal Constitucional, així com l'expropiació de pisos de bancs rescatats amb fons públics i de fons voltors o el control públic d'empreses proveïdores de serveis essencials. Paral·lelament, a l'Ajuntament de Tarragona li reclamen que compleixi les lleis catalanes sobre pobresa energètica. Finalment, demanen que l'ocupació es tracti «des d'una perspectiva que no criminalitzi les persones», ha indicat Muntadas. «Només veiem la criminalització de les persones que ocupen, quan no se'ls garanteix un habitatge digne», ha afegit.Finalment, Muntadas ha assenyalat que els agradaria que es constituís un Sindicat de Llogaters a la ciutat i durant la campanya contactaran amb diferents associacions de veïns i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca per treballar conjuntament.