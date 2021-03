Es publica una guia per promoure la salut i la sostenibilitat a la URV

Actualitzada 02/03/2021 a les 08:41

La URV va aprovar en el darrer Consell de Govern, celebrat el 25 de febrer, la Guia per promoure la salut i la sostenibilitat en l'organització, celebració i participació en actes institucionals i acadèmics. El document ha estat promogut des del Vicerectorat de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social amb l'objectiu de promoure bones pràctiques en tots els actes dins la institució, com congressos, seminaris, reunions o esdeveniments de lleure.«És un document força innovador a nivell universitari català i espanyol perquè contempla temes no només ambientals sinó també socials i de salut», destaca Susana Borràs, adjunta al Vicerectorat de Compromís Social. Antonio de la Torre, tècnic de medi ambient de Compromís Social afegeix: «Altres universitats estan treballant en les seves guies per incorporar elements que tractem en la nostra».La guia de la URV fa especial incidència en la salut i el benestar, la igualtat de gènere i la reducció de desigualtats, a més de les orientacions de caire estrictament ambiental, seguint els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. «La guia no és normativa, però vol ser promotora de canvis de comportament, un document referent i orientador per la comunitat», explica Borràs. La guia també ha comptat amb la col·laboració d'especialistes del Grau de Nutrició de la URV. «Les referències a la nutrició són una aportació important al document en matèria de salut», diu Borràs.