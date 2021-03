Quatre dotacions de Bombers van treballar-hi

Actualitzada 02/03/2021 a les 08:04

Els Bombers de la Generalitat van rebre ahir cap a la mitjanit un avís per un incendi a la Part Alta de Tarragona. Fins al número 16 del carrer Major s'hi van desplaçar quatre dotacions terrestres.Allí van comprovar que cremava un sofà en un dels pisos. Cap persona va resultar ferida, ja que no hi havia ningú al seu interior.