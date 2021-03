CaixaForum inicia aquest dimecres el cicle 'Dansa Filmada', amb òptica audiovisual

Actualitzada 02/03/2021 a les 08:21

La Fundació la Caixa va presentar ahir una nova edició del cicle de projeccions Dansa filmada que se celebrarà a CaixaForum Tarragona el dimecres 3, 10 i 17 de març. El cicle és una oportunitat per a tots els públics per descobrir la dansa a través de la càmera, mitjançant el muntatge de grans companyies de ballet o de la mirada de reconeguts cineastes.El cicle s'iniciarà el 3 de març amb Jewels, una de les obres més emblemàtiques de George Balanchine i un viatge a través de la diversitat expressiva i formal de la dansa clàssica. El 10 de març es podrà veure la projecció de Coppèlia, una peça de dansa teatre tant provocativa com divertida, creada amb el Ballet de l'Òpera de Lió i la música de Léo Delibes.Per tancar el cicle, el 17 de març, els ballarins del Ballet Nacional de Noruega oferiran amb Un llac dels cignes una mirada surrealista, salvatge i divertida sobre l'obra original, i on el coreògraf Alexander Ekman reinterpreta el ballet clàssic amb la música èpica de Mikael Karlsson. L'entitat recomana la reserva prèvia d'entrades mitjançant la pàgina www.caixaforum.org