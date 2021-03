Al març s'obren les inscripcions a les proves d'accés per als cicles formatius de grau superior d'Art i Disseny

Del 15 al 25 de març les persones interessades podran inscriure's a les proves d'accés

Actualitzada 02/03/2021 a les 17:14

Oferir uns estudis reglats, de qualitat i, sobretot, que capacitin l'alumnat per una feina de futur que faci del seu talent la seva professió, és la voluntat de la Diputació de Tarragona a través de les seves escoles d'art. Els centres que la institució gestiona a Tarragona i Reus posen a l'abast dels estudiants un total d'11 cicles de grau superior que esdevenen referents en qualitat docent en estudis d'art i disseny a la demarcació.Del 15 al 25 de març les persones interessades podran inscriure's a les proves d'accés als cicles de grau superior, segons estableix el calendari de la Generalitat. Les inscripcions es duran a terme de forma telemàtica al web de la Generalitat o presencialment als centres de Tarragona i Reus, amb cita prèvia. Trobareu els enllaços i els telèfons per a la inscripció a: www.dipta.cat/EstudiarArtiDisseny Les proves d'accés tindran lloc al mes de maig i s'adrecen a aquells estudiants que no reuneixen tots els requisits que marca la Generalitat per accedir directament als cicles de grau superior.L'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona (a la carretera de Valls, s/n) ofereix set cicles formatius de grau superior: Gràfica Interactiva, Animació, Gràfica Publicitària, Il·lustració, Fotografia, Arts aplicades al mur i Joieria artística. L'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus (al carrer del Vent) ofereix els cicles formatius: Videojocs i entorns virtuals, Arquitectura Efímera, Projectes i Direcció d'obres de decoració i Infografia 3D.Més informació a www.dipta.cat/EstudiarArtiDisseny