Una quinzena de persones del barri de Campclar preparen una nova associació de veïns

Els impulsors han convocat una reunió informativa aquest dijous per tal de confeccionar la plataforma amb l'ajuda d'entitats d'altres barris de la ciutat

Actualitzada 28/02/2021 a les 21:14

Una quinzena de veïns del barri de Campclar de Tarragona preparen una nova associació de veïns. Els impulsors de la nova plataforma han convocat aquest dijous, 4 de març, una reunió informativa per tal de donar forma a la futura entitat, a la qual també assistiran altres associacions veïnals de la ciutat. La iniciativa arriba enmig de les constants queixes per falta de seguretat als barris de Ponent i, darrerament, en algunes urbanitzacions de la zona de Llevant.

Ara per ara, fins a 14 persones ja han confirmat l'assistència a la reunió informativa de dijous, que servirà per establir les bases del projecte. «Espero que encara més gent es mulli i vingui», desitjava Ana Mortis. La veïna de Campclar és una de les principals impulsores per crear una plataforma de veïns en un barri on «abans hi havia una associació i, no sé per què, es va acabar perdent». En un primer moment, la iniciativa es transformarà en una plataforma, però Mortis assegurava que més endavant «sí que volem esdevenir una associació de veïns» i els agradaria unir-se a la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT). «De moment, però, necessitem que ens assessorin, perquè és un procés que requereix el seu temps».

En aquest sentit, Ana Mortis demanava als representants de les entitats veïnals de la ciutat que assisteixin a la trobada de dijous i detallava que l'Associació de Veïns del Pilar ja els està ajudant des de fa un parell de setmanes. Si més no, alguns veïns de Campclar ja es van posar en contacte sense èxit amb l'Ajuntament fa més de mig any per resoldre alguns assumptes del barri, tal i com lamentava Mortis: «El consistori no ens vol rebre, una companya ho porta intentant des de fa 6 o 7 mesos, i la resposta és que ja li diran alguna cosa. Jo també espero una trucada d'un conseller i dels Mossos d'Esquadra des de fa dos mesos». La promotora de l'entitat indicava que estaven «abandonats».

Lluita contra les drogues

Els motius que han empès el grup de veïns de Campclar a aixecar una nova associació coincideixen en major part amb les queixes envers la seguretat sorgides des dels barris de Ponent. «Per què no es destinen més diners dels nostres impostos per mantenir bé el barri? Jo no vull arribar a marxar de casa», lamentava Ana Mortis. La impulsora de l'entitat veïnal de Campclar recalcava el creixement d'atracaments i robatoris als barris de Ponent i exigia «més seguretat i més patrulles, que la Guàrdia Urbana camini pels nostres carrers».

Conjuntament amb la manca de seguretat, Mortis posava l'accent en els problemes que pateix Campclar amb el narcotràfic i el consum de drogues. «Els nostres fills i filles ja no poden anar als parcs del barri, sempre hi ha una quinzena de persones fumant haixix i marihuana. El parc s'està abandonant com a espai de joc i ja s'ha convertit en un fumadero», segons explicava Mortis. La impulsora de la futura associació de veïns assegurava que al seu propi bloc de pisos «hi ha un noi que ven cocaïna i heroïna, i tots sabem qui és». Ana Mortis defensava la importància d'enfortir el teixit associatiu de Campclar en aquests moments: «La gent gran té por de sortir de casa».