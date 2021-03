Tarragona Turisme dona suport als guies turístics habilitats per la Generalitat

El Patronat Municipal de Turisme i la comissió d'AGUICAT a Tarragona i les Terres de l'Ebre han signat avui la declaració i el decàleg de bones pràctiques

Actualitzada 01/03/2021 a les 15:54

Aquest dilluns 1 de març, Tarragona Turisme ha mostrat el seu suport a l'Associació de Guies Habilitats per la Generalitat de Catalunya (AGUICAT) en un acte en què la presidenta del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, Cinta Pastó, i la representant de la comissió d'AGUICAT a Tarragona i Terres de l'Ebre, Carme Granados, han signat la declaració i decàleg de bones pràctiques dels guies turístics a les dependències del Patronat de Turisme del carrer Major.Cinta Pastó ha volgut destacar el «suport inequívoc del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona a un sector molt castigat per la crisi de la Covid i que ara més que mai necessita de les institucions per tirar endavant amb la seva tasca impecable de promoure el turisme responsable i de qualitat». Per la seva banda, Carme Granados ha valorat la feina dels guies professionals com indispensable per «fomentar el coneixement del patrimoni i el bon ús de l'espai públic en convivència amb la ciutadania».Entre els objectius de la declaració per reconèixer les bones pràctiques de guiatge de grups a la via pública destaquen millorar la qualitat en l'experiència del visitant i la imatge interna i externa del territori; posar en valor i difondre la feina realitzada pel col·lectiu de guies com a difusors del patrimoni i la cultura del territori; afavorir la convivència amb la població i l'activitat econòmica local, minimitzant els impactes negatius que es puguin produir per l'afluència de grups a la via pública; i tenir cura dels recursos turístics del territori.La declaració i el decàleg de bones pràctiques promouen, en resum, millorar l'activitat i la professió de guia turístic al territori, per la qual cosa, s'ha buscat la col·laboració amb les institucions que creïn sinergies per millorar els fluxos turístics i contribuir a donar una bona imatge de la ciutat i de l'entorn. Per aquest motiu, segons explica Carme Granados, «des del mes d'octubre passat estem reunint-nos amb diverses institucions per donar-nos a conèixer personalment i exposar les nostres inquietuds per tal de treballar de forma cooperativa». «A dia d'avui -afegeix- ja ens hem reunit amb representants del departament d'Empresa i Coneixement dels Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya, Tarragona Cruise Port, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, El Patronat de Turisme de Salou, Reus Promoció, la Cambra de Comerç de Reus, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Mossos d'Esquadra de Tarragona i la subdelegació del Govern, a més del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona».L'Associació de Guies Habilitats per la Generalitat de Catalunya està formada per 387 membres de tot Catalunya. La comissió de Tarragona i Terres de l'Ebre està integrada per 25 membres que disposen de l'habilitació requerida per poder exercir la professió de guia de turisme a l'espai públic, a l'interior dels monuments declarats com a Béns d'Interès Cultural Nacional i als museus inscrits en el registre de museus de Catalunya.